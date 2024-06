Bocalom ressalta articulação política de Bittar na sucessão

O prefeito Tião Bocalom, do Partido Liberal (PL), destacou o papel fundamental do senador Márcio Bittar do União Brasil, na articulação política para sua campanha de reeleição. Quando convidado a deixar o Partido Progressista (PP), Bittar facilitou a transição de Bocalom para o PL, até mesmo intermediando a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa Michele Bolsonaro para prestigiar a formalização da filiação. Recentemente, Bittar conseguiu que Bolsonaro gravasse um vídeo em que celebra sua parceria com Alysson Bestene, que será o candidato a vice na chapa. Essa aliança conseguiu, inclusive, o apoio do governador Gladson Cameli, que se uniu ao PP em apoio à futura chapa.

. Alysson Bestene (PP), que comporá como vice de prefeito Tião Bocalom (PL), está de viola afinada com a equipe de gestão da prefeitura.

. Aliás, Alysson transita e se movimenta bem tanto no governo quanto na prefeitura da capital.

. O Republicano continua em cima do muro na capital; o muro está cada vez mais estreito.

. É um erro do prefeito Bocalom ou de qualquer outro pré-candidato polarizar com o deputado Emerson Jarude.

. Não tem nada a perder e é exatamente o que ele deseja!

. Chamá-lo pro ringue é nocaute certo!

. Sob ameaça de golpe, o povo boliviano foi às ruas defender a democracia mesmo não gostando do atual presidente.

. No Brasil é diferente; choravam, oravam e rezavam suplicando por um golpe militar!

. Que loucura!!!

. “Um lugar na mesa do rei não o torna igual a ele”. (A Casa do Dragão – Otto Hightower)

. O que é o que é, 59% a 13%?

. Notícias de Xapuri City dão conta de que a situação do grupo do deputado Manoel Moraes não é tão confortável como se propaga.

. O jogo é bruto e está muito embolado!

. O problema de alguns prefeitos que desejam fazer seus sucessores é que nem trocando de candidato a situação melhora.

. O desgaste de quase oito anos de gestão é perfeitamente natural e compreensível!

. O povo cansa!

. Aliás, a até a beleza cansa… e envelhece, já dizia a irmã do Macunaíma, que foi amante de Rodin, a Camille Claudel.

. Qual é o pior castigo para um homem, Macunaíma?!

. Pergunta para o Bentinho, marido da Capitu!

. Como acontece agora na eleição municipal com os vereadores, em 2026 ninguém deseja concorrer com deputado na chapa; isto os levará a se aglomerar em chapas para ver quem escapa.

. Esta é uma das razões que leva o PSD a liberar no futuro os deputados Bregense e Eduardo Ribeiro.

. Se eles continuarem no partido, o PSD não formará sua chapa para eleger parlamentares.

. Isto é mais comum do que se pensa!

. O maior problema do PSB foi enveredar pelos varadouros da direita na eleição de 2020.

. Perdeu a quilha na ocasião.

. Quem não se lembra das humilhações públicas sofridas pelos dirigentes do PC do B e do PT?

. Conduza seu filho à universidade, ele não nasceu para cangalha, muito menos para puxar carroça; não obedeça a André Valadão.

. Bom dia!