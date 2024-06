O que é cálculo renal que causa infecção em Preta Gil? Entenda

A cantora Preta Gil foi internada na Clínica São Vicente na sexta (7), no Rio de Janeiro, para tratar uma infecção urinária causada por um cálculo renal.

De acordo com sua assessoria, em reportagem publicada na coluna de Lucas Pasin em Splash, “Preta está bem, recebendo os cuidados médicos, e em breve retornará aos seus compromissos profissionais.”

Mais cedo, a cantora havia cancelado sua participação no São João da Thay, onde faria uma apresentação de quinze minutos no line-up do primeiro dia do festival maranhense.

Mas como o cálculo renal afeta o nosso organismo, como se prevenir e tratar o problema? VivaBem explica a seguir. Acompanhe.

O que é cálculo renal?

Cálculo renal, também conhecido como litíase urinária ou pedras nos rins, é uma condição médica em que cristais se formam nos rins a partir de substâncias na urina, como cálcio, ácido úrico e sódio. Estes cristais se aglomeram, formando estruturas sólidas que podem se alojar nos rins, ureteres (canais que ligam os rins à bexiga) ou na própria bexiga.

Os tipos mais comuns de cálculos renais incluem:

Oxalato de cálcio

Fosfato de cálcio

Ácido úrico

Estruvita ou fosfato amoníaco magnesiano (associados a infecções)

Cistina (mais frequente entre jovens)

Quais são os sintomas do cálculo renal?

Os cálculos renais muitas vezes são assintomáticos quando permanecem nos rins, mas podem causar sintomas graves quando se deslocam. Os sintomas incluem:

Dor intensa e aguda em cólica, irradiando da região lombar para a virilha.

Náusea e vômito.

Sangue na urina (hematuria), visível ou detectado em exames de urina.

Infecção urinária, que pode causar febre e calafrios, indicando uma condição mais grave como pielonefrite aguda.

Como o cálculo renal é diagnosticado?

O diagnóstico de cálculos renais geralmente é realizado através de exames de imagem e laboratoriais:

Exames de imagem: Radiografia do abdome, ultrassonografia e tomografia computadorizada das vias urinárias são utilizados para visualizar os cálculos, determinar sua localização, tamanho e dureza.

Exames laboratoriais: Análises de sangue, urina e urocultura ajudam a identificar infecções associadas e avaliar a função renal.

O que acontece se o cálculo renal se agravar?

Se não tratado, o cálculo renal pode causar complicações graves:

Obstrução do trato urinário: Bloqueio do fluxo urinário, levando à dor intensa e risco de infecção.

Infecções urinárias: As infecções recorrentes podem se tornar graves e difíceis de tratar.

Danos aos rins: A obstrução prolongada pode levar à perda da função renal.

Necessidade de intervenção cirúrgica: Em casos onde os cálculos são grandes ou causam complicações, procedimentos como litotripsia extracorpórea por ondas de choque (LECO), ureteroscopia e cirurgia renal percutânea podem ser necessários.

Tratamento e prevenção

O tratamento dos cálculos renais pode variar de acordo com a gravidade e a composição dos cálculos:

Mudanças na dieta: Redução de alimentos ricos em oxalatos, sódio e proteína animal; aumento da ingestão de líquidos.

Medicações: Analgésicos, alfabloqueadores, citrato de potássio e hidroclortiazida, entre outros, dependendo do tipo de cálculo.

Cirurgia: Indicada para cálculos volumosos ou complicados, utilizando técnicas minimamente invasivas.

A prevenção envolve manter uma boa hidratação, seguir uma dieta equilibrada e realizar acompanhamento médico regular para monitorar e ajustar o tratamento conforme necessário.