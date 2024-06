Inscrição para vagas de trabalho no Senac de Rio Branco começa hoje; veja como fazer

O Senac Acre está com inscrições abertas para vagas em suas unidades em Rio Branco.

As oportunidades são para Assistente de manutenção e patrimônio e Monitor de alunos, que tem como requisito ensino médio completo.

As inscrições estarão abertas de 6 a 9 de junho, através do site https://portal.ac.senac.br/trabalhe-conosco.

As vagas são para contratação celetista, com remunerações iniciais de R$ 1.707,70 e R$ 2.370,52, respectivamente, mais benefícios.

O processo seletivo acontecerá em tres etapas: cadastro de currículos, avaliação comportamental e prova de conhecimentos específicos.

Mais informações podem ser encontradas nos Comunicados de Processo Seletivo 007/2024 e 008/2024 no portal do Senac.