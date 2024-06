EcoFlores reúne 150 empreendimentos do Brasil, Peru e Bolívia no Horto Florestal de Rio Branco

A 9ª edição da EcoFlores, feira de economia solidária, popular e da agricultura familiar, inicia-se nesta quarta-feira, 5, a partir das 14h, no Horto Florestal, em Rio Branco. O evento reúne 150 expositores do Brasil, Peru e Bolívia, até o próximo domingo, 9, com apoio do governo do Acre, por meio da Secretaria de Turismo e Empreendedorismo (Sete) e realização da Central das Cooperativas de Empreendimentos da Economia Solidária (Unisol Brasil), do Sistema da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB/Sescoop) e Rede Ecocidadania (Reaja).

Durante a abertura do evento, será realizado um seminário internacional com o tema “Promovendo a sustentabilidade social através da economia solidária, popular e agricultura familiar”, que visa fortalecer, divulgar e valorizar os empreendimentos produtivos por meio de políticas de desenvolvimento sustentável.

A feira é uma oportunidade de promover a sustentabilidade social, apresentando produtos e empreendimentos de diversos segmentos, incluindo a agricultura familiar, artesanato, jardinagem, alimentação, economia criativa, artistas plásticos, móveis, cerâmica e brinquedos.

Como ambiente de oportunidades, a organização do evento estima receber cerca de 20 mil visitantes durante os cinco dias do evento: “A feira serve como uma vitrine. Muitas pessoas que trabalham com a economia solidária usam esse ambiente para divulgar seu trabalho e passam, muitas vezes, o ano inteiro entregando encomendas feitas aqui neste espaço. A OCB se orgulha de apoiar eventos como esse”, disse o presidente do Sistema OCB/Sescoop-AC, Valdemiro Rocha.

Feira reúne empreendedores da Economia Solidária do Brasil, Peru e Bolívia. Foto: Alice Leão/Sete

Em apoio à feira, a Sete organiza detalhes da estrutura do evento e dá apoio à participação de empreendedores. Além disso, nesta quinta-feira, 6, a pasta promoverá uma oficina sobre o impacto ambiental de resíduos sólidos, a partir das 9h, no Horto Florestal.

“Estamos muito felizes em sermos parceiros de um evento que proporciona essa troca de experiências culturais e a promoção de negócios entre os participantes da economia solidária e o público em geral, algo que é fundamental para o fortalecimento do segmento, tanto na nossa região, como nos países vizinhos que participam da feira. É muito bom ver esse ambiente de oportunidades em mais uma edição da EcoFlores”, disse a diretora de Empreendedorismo da Sete, Bianca Muniz.

“Vamos falar um pouco da sustentabilidade, do fortalecimento das ações e políticas públicas e os empreendimentos que são os grandes protagonistas dessa festa. Então, estamos trazendo para a sociedade a importância da economia solidária, com a presença de empreendimentos de municípios do Baixo Acre e Alto Acre, e nossos países vizinhos, Peru e Bolívia. Convidamos todos para vir prestigiar”, disse o presidente da Unisol/AC, Carlos Omar da Silva.

Confira a programação

Quarta-feira, 5 de junho

14h-18h: abertura da 9ª edição da Ecoflores, Feira da Economia Solidária e Popular do Acre

14h-18h: seminário internacional “Fortalecendo a economia solidária e popular, agricultura familiar como estratégia para o desenvolvimento sustentável”

18h: encerramento com atividade cultural: Fundação Garibaldi Brasil (FGB)

Quinta-feira 6 de junho

9h-12h: oficina “Impactos ambientais dos resíduos sólidos”, no Horto Florestal. Responsável: Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Sete)

14h: reunião interinstitucional no Auditório da OCB/Sescoop. Responsável: Secretaria Nacional de Economia Popular e Solidária do Ministério do Trabalho (Senaes/MTE)

14h30-18h: oficina “Compostagem, transformando resíduos orgânicos em adubo”, no Horto Florestal. Responsável: Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia)

18h: encerramento com atividade cultural: Fundação Garibaldi Brasil (FGB)

Sexta-feira 7 de junho

8h-12h: oficina temática da agricultura familiar e economia solidária, no Horto Florestal, com o tema “Explorando oportunidades: a contribuição do Ifac Transacreana para a comunidade através dos cursos e serviços”

Conab – Alessandra Ferraz Cavalcante – superintendente da Regional da Conab no Acre

Tema: programas e políticas públicas executadas pela Conab

Embrapa – Bruno Pena Carvalho, chefe geral da Embrapa

Tema : Tecnologias para a Agricultura Familiar

Ifac – Matsunaga Paulo de Oliveira Sekiguchi – professor da Área de Matemática e diretor de Ensino, Pesquisa e Extensão do Ifac Campus Transacreana

18h Encerramento com atividade cultural: Fundação Garibaldi Brasil (FGB)

Sábado 8 de junho

9h – 12h: oficina “Empreendedorismo e possibilidades de incubação”, no Horto Florestal. Responsável: professora Gabriela Cunha de Oliveira (Ifac)

18h: encerramento com atividade cultural: Fundação Garibaldi Brasil (FGB)

Quarta-feira a domingo 5 a 9 de junho

8h-18h – Secretaria Municipal de Educação

Apresentação do Projeto Empreendedorismo (exposição da produção de hortaliças, plantas medicinais, reutilização de vasos para cultivo)

Apresentação do projeto Saúde na Escola, com a equipe multidisciplinar e exposição dos equipamentos de primeiros-socorros disponibilizados para salvar vidas nas escolas

Exposição de equipamentos tecnológicos: data-show, tela de projeção, estação de trabalho, tablets, notebooks, chromebooks

Jogos Educativos em MDF para crianças com necessidades especiais

18h Encerramento com atividade cultural: Fundação Garibaldi Brasil (FGB)