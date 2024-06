Mês de junho tem 13 leilões judiciais previstos no Estado do Acre

O cronograma do mês de junho se inicia com o encerramento do leilão judicial da 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul nesta segunda-feira, 3, no qual está sendo realizada a reoferta de dois galpões no Parque Industrial, um carro e um terreno no loteamento Parque Industrial.

No dia 5, finaliza o prazo para enviar lances para os leilões da 3ª, 4ª e 5ª Vara Cível de Rio Branco. Estão disponíveis os direitos aquisitivos de um terreno na Avenida Antônio da Rocha Viana, uma edificação de um hotel no centro de Porto Acre e um sítio com 48 hectares na BR 364.

No dia seguinte, tem a venda pública da 2ª Vara Cível de Rio Branco com um terreno, um carro, um semirreboque, um sítio de 18 hectares e uma chácara no bairro Edílio Rodrigues. Também da Vara Cível de Feijó, com três novilhas fêmeas; da Vara Cível de Plácido de Castro com um ponto comercial na Avenida Diamantino Augusto de Macedo; da Vara Cível de Feijó, com uma máquina partidora de lenha hidráulica.

No dia 7, a 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul conclui o leilão de uma edificação no bairro João Alves. Já no dia 10, encerra-se a venda de uma moto proveniente da Vara Única de Manoel Urbano, a mesma unidade tem um caminhão em que o leilão encerra dia 11.

Por fim, os dois últimos eventos do mês estão previstos para 12 e 22, da Vara Única de Mâncio Lima e Vara Cível de Tarauacá respectivamente, com lotes urbanos, casa e um terreno. Vale lembrar que todos os imóveis podem ser parcelados, com entrada de 25% do valor e o restante em até 30 meses.

Veja mais no site da leiloeira