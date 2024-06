Homem desarmado tenta agredir PM e é baleado na perna; veja o vídeo

Um homem de 27 anos foi baleado na perna por um policial militar durante abordagem no bairro Jardim Jandaia, em Ribeirão Preto (SP), no sábado (1º).

O que aconteceu

Jovem foi abordado porque os agentes suspeitaram de “um objeto que ele levava na cintura”. No momento em que os policiais se aproximaram, o suspeito tentou fugir e “dispensou o objeto”, mas ao ser alcançado “resistiu e investiu contra os PMs, que reagiram”, segundo a SSP (Secretaria de Segurança Pública) de São Paulo.

Parte da abordagem foi registrada em vídeo por populares e divulgada nas redes sociais. As imagens mostram o momento em que dois agentes revistam o suspeito que está em pé contra uma parede. Testemunhas acusam os agentes de baterem no homem.

Suspeito reage e parte para cima dos policiais. Ele tenta acertar um dos agentes com um soco, momento em que o outro militar dispara na perna esquerda do suspeito, que cai no chão.

Veja o vídeo:

Jovem foi socorrido e levado à UPA Norte, no bairro Adelino Simioni. Ainda segundo a SSP, a perícia foi acionada ao local para colher evidências. Devido ao fato de ter sido hospitalizado, o suspeito não foi ouvido no dia do ocorrido.

O caso citado foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Ribeirão Preto como resistência, lesão corporal e lesão corporal decorrente de intervenção policial. A SSP não informou se o “objeto suspeito” que o homem carregava foi localizado. Como ele não teve a identidade revelada, não foi possível localizá-lo. O espaço segue aberto para manifestação.