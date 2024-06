Brinquedo de parque de diversões pega fogo e público foge; confira

Um brinquedo pegou fogo em um parque de diversões em Praia Grande (SP) no último sábado (1º) e os visitantes precisaram fugir às pressas.

O que aconteceu

O brinquedo sofreu um curto-circuito, segundo a prefeitura. O equipamento pertencia à empresa Diego’s Park, e a administração municipal disse que o evento contou com laudos exigidos pelas autoridades para seu funcionamento.

Um vídeo mostra a cabine de comando em chamas e fumaça espalhada pelo local. Na gravação, o público aparece correndo para descer do aparelho de diversão e algumas pessoas ajudando os que ainda estavam presos na atração.

Veja o vídeo:

Seis pessoas brincavam no momento, mas ninguém ficou ferido. A prefeitura afirmou que o brinquedo foi desativado para manutenção e avaliação. O evento seguiu em funcionamento após o foco de incêndio ser debelado por uma equipe de bombeiros.

O parque de diversões faz parte do evento Vila Junina. A festa, promovida pela cidade de Praia Grande, está montada no Kartódromo Municipal e vai até o dia 30 de junho, com apresentações musicais, comidas típicas e intervenções culturais.