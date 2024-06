Segundo informações do repórter Túlio Amâncio, confirmada pelo Itamaraty, cerca de três brasileiros ficaram feridos depois de mais um ataque aéreo de Israel ao sul do Líbano neste sábado (1).

Uma das vítimas é Fátima Boustane de 30 anos. Segundo a colunista da BandNews TV, Mônica Bergamo, os outros dois feridos são dois dos quatro filhos da brasileira. Familiares dizem que Fátima foi atingida gravemente na cabeça, passou por uma cirurgia e está internada na UTI de um hospital.

Uma das crianças teve um ferimento na perna, também passou por um procedimento médico e segue internada e a outra não tem quadro considerado grave.

Israel diz que cessar-fogo só com destruição do Hamas

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que não haverá cessar-fogo nos ataques contra a faixa de Gaza até que o grupo militante Hamas seja destruído.

A declaração está na conta oficial do gabinete do premiê no antigo Twitter. O texto diz que as condições de Israel para o fim dos ataques não mudaram e cita a destruição das capacidades de gestão e militares do Hamas, a libertação de todos os reféns e a garantia de que a Faixa de Gaza não represente uma ameaça a israel.

Além disso, a nota diz que, de acordo com a proposta, Israel vai continuar na insistência que as condições sejam cumpridas antes que um cessar-fogo permanente seja estabelecido, e encerra afirmando que não haverá cessar-fogo antes que essas condições sejam alcançadas.