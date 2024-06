A presença do Acre em encontro nacional da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), participou do 8º Encontro Nacional da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo (RBOT), realizado em Manaus (AM), nesta semana. O evento, organizado pela Universidade do Estado do Amazonas, entre os dias 27 e 30, teve como foco principal “Os dados como alicerces na governança dos destinos turísticos”.

Marcelo Messias, secretário de Turismo e Empreendedorismo do Acre, ressaltou a relevância da participação do estado no evento, afirmando que o compartilhamento de ideias fortalece a rede de observatórios e auxilia a promoção do turismo no estado: “A participação do Acre no encontro é fundamental para enriquecer as discussões e contribuir para o desenvolvimento do turismo em nossa região. O compartilhamento de ideias e a colaboração entre os representantes de todo o país fortalecerão nossa rede de observatórios na construção de um turismo responsável e eficiente”.

Durante o encontro, uma comitiva com representantes dos estados realizou visita técnica ao Centro Cultural dos Povos da Amazônia, bem como à fábrica da BIC Amazônia S/A e à sede do Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA), inseridas no Programa Zona Franca de Portas Abertas, coordenado pela Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa).

Jackson Viana, chefe do Departamento de Gestão do Turismo da Sete, destacou a oportunidade única de explorar o tema durante o evento: “A construção de políticas públicas, programas e projetos voltados ao desenvolvimento do turismo do estado depende essencialmente de que nós tenhamos dados e informações de credibilidade para que possamos saber aonde ir, como direcionar essas políticas, a quem beneficiar e qual é o ramo do mercado que melhor está se desenvolvendo e aquele que mais a gente precisa ajudar para se desenvolver. Então, esse fortalecimento da rede de observatórios vai nos permitir trazer para dentro do estado esses modelos de observatórios já existentes e implementar dentro do estado esse funcionamento”, disse.

Representantes de instituições e estados dialogam sobre a coleta e análise de dados para desenvolvimento do turismo. Foto: Cedida

Com o diálogo, são avaliadas novas parcerias com instituições e universidades a fim de aprimorar a coleta de dados sobre os visitantes que chegam no estado, a reserva dos meios de hospedagem, o impacto econômico e a geração de empregos no turismo: “Queremos aprender com quem já faz esse trabalho bem feito e a Giovana Tavares [presidente do RBOT] tem sido muito prestativa conosco. Agora vamos buscar parcerias para concretizar a implementação do observatório de turismo do Acre, este será o nosso próximo passo”, disse a representante da Sete na rede brasileira RBTO, Rita Ramos.

Em outra importante iniciativa, a Sete, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) e a Fecomércio Acre dialogaram sobre o programa Vai Turismo, focado na coleta e análise de dados para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao setor. “O levantamento de dados é essencial porque nos permite compreender as necessidades dos visitantes e profissionais do trade turístico, e nos orienta a direcionar investimentos de forma mais assertiva, preservando o meio e fomentando a geração de emprego e renda”, enfatizou a diretora de Turismo da Sete, Sirlânia Venturin.

Observatórios de Turismo

Os observatórios de turismo têm se destacado como agentes essenciais para o aprimoramento do setor turístico em todo o país. A próxima edição do Encontro Nacional da Rede Brasileira de Observatórios de Turismo acontecerá em Blumenau (SC), programada para maio do próximo ano. Saiba mais sobre Observatórios de Turismo no Brasil na página do Governo Federal.