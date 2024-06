Vini Jr marca, Real Madrid bate Dortmund e conquista 15ª Champions

Jogando no Estádio Wembley, em Londres, o Real Madrid levou a melhor, bateu o Borussia Dortmund por 2 a 0 e conquistou seu 15º título da Champions League. Os gols foram marcados por Dani Carvajal e Vinícius Júnior.

Na primeira etapa o jogo se desenhou mais amarrado e bem estudado pelas equipes. Surpreendendo, o Dortmund conseguiu ser mais ofensivo e explorar bem os contra-ataques oferecidos pelos espanhóis. Apesar disso, as tentativas pararam no quase. Courtois fez boas defesas e garantiu a igualdade no placar nos primeiros 45 minutos de jogo.

A equipe de Carlo Ancelotti pouco atacou na primeira etapa, e as principais tentativas saíram dos pés de Vini Jr e Valverde, que ainda assim finalizaram longe da meta defendida por Kobel.

Na volta para o segundo tempo, a partida permaneceu em alto ritmo, porém, com o Real Madrid se lançando mais ao campo de ataque. Aproveitando cruzamento que atravessou a área aurinegra, Carvajal acertou bom chute de primeira, que parou nas mãos do goleiro adversário. O Dortmund respondeu com Fullkrug, que mandou um forte cabeceio para fazer Courtois trabalhar e fazer boa defesa.

Com o Real Madrid crescendo na partida, o primeiro gol da partida saiu com Carvajal, que subiu sozinho em cobrança de escanteio e cabeceou sem chances para Kobel. O zagueiro Hummels ainda tentou desviar a bola com a mão, mas não evitou o gol madridista.

Depois do primeiro tento anotado pelo Real Madrid, o jogo deslanchou para a equipe Merengue. Aproveitando falha na saída de bola do Borussia Dortmund, Vini Jr recebeu livre e bateu cruzado para dar números finais à partida.