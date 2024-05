PRF: rodovias do Acre não tem restrição de circulação de veículos por peso

Visando a promoção da segurança viária, a Polícia Rodoviária Fedral determina os períodos de restrição do trânsito de Veículos e Combinações de Veículos excedentes em peso e ou dimensões aos limites máximos estabelecidos pela resolução nº 882/2021 do Contran, em rodovias federais.

A Portaria DIOP/PRF nº 40, publicada no DOU, dispõe sobre a restrição do trânsito de Veículos e Combinações de Veículos excedentes em peso e ou dimensões aos limites máximos estabelecidos pela Resolução nº 882/2021 do Conselho Nacional de Trânsito e suas alterações, passíveis ou não da concessão de Autorização Especial de Trânsito ou Autorização Específica em rodovias federais nos períodos dos feriados do ano de 2024, cujo peso ou dimensão exceda qualquer um dos seguintes limites regulamentares:

I – Largura máxima: 2,60 metros;

II – Altura máxima: 4,40 metros;

III – Comprimento total de 19,80 metros;

IV – Peso Bruto Total Combinado (PBTC) para veículos ou combinações de veículos: 58,5 toneladas.

A restrição abrange o trânsito de Combinações de Veículos de Carga (CVC), Combinações de Transporte de Veículos (CTV) e Combinações de Transporte de Veículos e Cargas Paletizadas (CTVP), ainda que autorizadas a circular por meio de Autorização Especial de Trânsito (AET) ou Autorização Específica (AE).

A restrição abrangerá apenas os trechos rodoviários de pista simples, exceto o trecho compreendido entre o km 283 e 286 da BR-050, em Catalão/GO.

Nos Estados do Acre, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima não haverá restrições de circulação.

No Estado de Rondônia somente haverá a restrição de circulação no período da Operação Fim de Ano.

Confira abaixo os dias e horários da Restrição de Tráfego de 2024:

OPERAÇÃO DATA DIA HORÁRIO DA RESTRIÇÃO CARNAVAL 09/02/2024 sexta-feira 16:00 às 22:00 10/02/2024 sábado 06:00 às 12:00 13/02/2024 terça-feira 16:00 às 22:00 14/02/2024 quarta-feira 06:00 às 12:00 SEMANA SANTA 28/03/2024 quinta-feira 16:00 às 22:00 29/03/2024 sexta-feira 06:00 às 12:00 31/03/2024 domingo 16:00 às 22:00 CORPUS CHRISTI 29/05/2024 quarta-feira 16:00 às 22:00 30/05/2024 quinta-feira 06:00 às 12:00 02/06/2024 domingo 16:00 às 22:00 PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA 14/11/2024 quinta-feira 16:00 às 22:00 15/11/2024 sexta-feira 06:00 às 12:00 17/11/2024 domingo 16:00 às 22:00 FIM DE ANO*

24/12/2024 terça-feira 16:00 às 22:00 25/12/2024 quarta-feira 16:00 às 22:00 31/12/2024 terça-feira 16:00 às 22:00 01/01/2025 quarta-feira 16:00 às 22:00

* Também ocorrerá no estado de Rondônia.

RESTRIÇÃO APLICÁVEL APENAS AOS ESTADOS DA BAHIA, CEARÁ, PARAÍBA, PERNAMBUCO E RIO GRANDE DO NORTE FESTEJOS JUNINOS 21/06/2024 sexta-feira 16:00 às 22:00 22/06/2024 sábado 06:00 às 12:00 24/06/2024 segunda-feira 16:00 às 22:00