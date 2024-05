Elzinha Mendonça questiona efetividade do Programa Asfalta Rio Branco

A vereadora Elzinha Mendonça vem avaliando o projeto “Asfalta Rio Branco”, e expressou sua preocupação com a efetividade do programa em atender às necessidades da população. A vereadora criticou a abordagem do projeto, que segundo ela, tem se concentrado apenas nas ruas principais, e negligência as secundárias.

“Se ele for executado para realmente trazer o benefício para a população, que é tapar os buracos da nossa cidade eu tenho certeza que será um projeto de muita valia para nossa cidade, mas ocorre que a população tem chamado o projeto de Maquia Rio Branco, porque esse serviço que está sendo feito está somente contemplando de forma não tão grande as ruas principais e deixando as ruas secundárias e as pessoas na mesma situação grave que é os buracos eternos.”

Ainda em relação ao programa, Mendonça também abordou sua posição e se colocou contra em relação a empréstimos, argumentando que a prefeitura possui recursos próprios para financiar projetos como esse. Ela também esclareceu a diferença entre superavit e empréstimos.

“Sempre serei contra empréstimo, porque eu acredito que a prefeitura municipal tem recurso próprio, como de fato configurou, porque hoje estaremos votando aqui projetos executivos que são superávits, é bom que se esclareça para a população de Rio Branco que o superávit são excessos de arrecadação do município, não são empréstimos.”

Além disso, Mendonça também falou sobre a câmara municipal se manter independente da em relação à prefeitura, e ressaltou que seu papel é cobrar e fiscalizar o executivo municipal para garantir que os interesses da população sejam atendidos.

“Quando se é um benefício para a população nós precisamos estar juntos porque esse é o papel da câmara municipal e não se diminuir sendo puxadinho da prefeitura, isso eu nunca vou concordar. Acredito na seriedade da câmara municipal, de todos os vereadores, que façam um trabalho que traga benefício para a população porque, não faria sentido existir um poder independente, nosso papel é cobrar e fiscalizar o executivo municipal que é a prefeitura.”

Mendonça finalizou relatando suas visitas às associações “Amigos do Peito” e “Família Azul”, onde alegou verificar o uso das emendas parlamentares destinadas às entidades, e parabenizou o trabalho e iniciativas realizadas pelas organizações.

“O trabalho feito ali com aquelas pessoas, que vem do município quando chegam ali naquela entidade, elas são bem tratadas, são acolhidas por aquelas pessoas que ali trabalham, então fiquei muito feliz e me coloquei à disposição de contribuir de outras formas em outros momentos, como também visitei ali a família azul onde fazem um trabalho essencial para as pessoas que têm autismo.”