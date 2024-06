Bateria do celular acabando? Veja 6 truques que vão te salvar na ‘hora H’

Deparar-se com a bateria do celular acabando quando você mais precisa de carga é um problema que acontece com muitos usuários. Essa inconveniência pode ser facilmente resolvida conectando o smartphone à tomada, mas nem sempre há um plugue por perto, ou um power bank ao alcance das mãos. Felizmente, existem algumas dicas simples que podem fazer a diferença e prolongar a vida útil da bateria do celular. As orientações vão desde ajustes rápidos, como diminuir o brilho da tela e desativar notificações, até estratégias mais drásticas, como desligar temporariamente o aparelho.

Na lista a seguir, o TechTudo reuniu seis dicas que podem te ajudar a preservar a bateria do celular e te salvar de apuros na “hora H. Continue a leitura para descobrir todos os truques, aprender como cada um pode ser útil e como colocá-los em prática.

1. Diminua o brilho da tela ao máximo possível

A tela do celular é uma das maiores vilãs quando o assunto é consumo de energia. Se você quer que o smartphone passe mais tempo longe das tomadas, é interessante diminuir os níveis de brilho do display. Isso porque, quanto maior o nível de brilho, mais energia é demandada do aparelho.

Para ajustar o brilho, deslize para baixo a partir do topo da tela para abrir a Central de Controle, no iOS, ou o Acesso Rápido, no Android. Então, deslize a barra de brilho para o nível mais baixo que ainda permita uma leitura confortável. Além de economizar bateria, diminuir o brilho da tela é uma boa prática para a saúde dos olhos, especialmente em ambientes com pouca luz.

2. Reduza o uso dos apps que mais consomem bateria

Alguns aplicativos consomem mais bateria do que outros, especialmente aqueles que funcionam em segundo plano ou utilizam muitos recursos gráficos, como jogos ou plataformas de streaming. Para descobrir quais apps estão drenando a bateria do celular Android, vá em “Configurações” > “Bateria” ou “Uso da Bateria”. Lá você verá uma lista dos aplicativos e a porcentagem de bateria que cada um está utilizando. Se você é usuário de iPhone, acesse “Ajustes” > “Bateria”.

Uma vez ciente dos aplicativos que mais consomem bateria do celular, passe a usá-los com moderação, principalmente em momentos críticos, quando for preciso economizar energia. Além disso, verifique se esses apps têm opções para reduzir o consumo de energia nas configurações internas, como desativar atualizações em segundo plano. Vale ainda desinstalar os programas, caso não sejam essenciais.

3. Conecte-se à Wi-Fi e ative o Modo Avião

Se você estiver em um local com Wi-Fi disponível e não precisar efetuar ligações, ativar o Modo Avião e conectar-se à rede sem fio pode ajudar a economizar bateria, especialmente em momentos críticos. Isso porque o celular tende a gastar mais bateria tentando se conectar às redes de telefonia, principalmente em áreas com sinal mais fraco. Para ativar o Modo Avião, basta tocar no ícone correspondente na Central de Controle ou Acesso Rápido.

4. Desabilite o Always On Display

Always On Display (AOD) [e um recurso que mantém partes da tela ligadas para exibir informações como hora e notificações, mesmo quando o celular está em modo de espera. Apesar de prática, a função é também uma das grandes vilãs do consumo de bateria.

Para desligar o AOD no iPhone, vá em “Ajustes” > “Tela e Brilho” e desabilite a opção “Tela Sempre Ativada”. Em celulares Android, vá em “Configurações” > “Tela” ou “Visor” > “Always On Display” e desligue a opção. Embora você perca um pouco de conveniência ao desabilitar o recurso, a troca pode valer a pena quando a prioridade é manter o celular funcionando o máximo de tempo possível.

5. Desative as notificações

Aqui, a lógica é parecida com a da dica anterior. Embora as notificações sejam úteis, cada vez que um alerta acende a tela e ativa sons ou vibrações, uma pequena quantidade de energia é consumida. Para gerenciar as notificações no celular Android ou iPhone (iOS), vá até as configurações, selecione “Notificações” e desative aquelas que não são essenciais. Além de poupar bateria, a ação também pode ajudar a melhorar sua concentração e reduzir o estresse causado por interrupções frequentes.

6. Desligue o celular temporariamente

Em situações extremas, desligar o celular temporariamente pode ser a melhor solução para economizar bateria. A ação interrompe todo o consumo de energia, permitindo que você preserve a carga restante para momentos realmente necessários. Essa estratégia é especialmente útil quando você precisa garantir que terá bateria para uma chamada importante ou para checar informações críticas mais tarde, por exemplo.