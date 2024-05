Vídeo: mulher confunde pedais e carro invade loja em posto de gasolina

Três mulheres ficaram feridas após um carro quebrar os vidros e invadir uma loja de conveniência em um posto de gasolina no Núcleo Bandeirante, na noite do último domingo (26/05). Veja o vídeo:

Nas imagens, é possível ver o momento do impacto do veículo contra a vitrine da loja. Antes, uma mulher prestes a entrar no estabelecimento se assusta e corre para o outro lado.

O vídeo também mostra quando o carro, por pouco, não atinge em cheio a cabeça de uma das três mulheres que estavam sentadas em uma mesa ao lado da janela da entrada da loja de conveniência.

Após o acidente, a área foi isolada para investigação. Às autoridades, a motorista do Fiat Cronos Cinza informou que se confundiu no momento de frear, pisando no pedal do acelerador por engano.

Todos os envolvidos foram levados para a 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante).

Fonte: R7