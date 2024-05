Celebração dos 47 anos de Mâncio Lima atrai turistas e aquece economia

Com programação até a próxima quinta-feira, 30, data em que Mâncio Lima celebra os seus 47 anos de emancipação política, a cidade tem vivido dias intensos e animados. O clima de festa tem atraído turistas, gerado oportunidade, empregos e renda para a população do município mais ocidental do Brasil.

Nos últimos dias, a procura por hospedagem atingiu marcas recordes e a rede hoteleira teve suas ocupações esgotadas. “Aqui está espetacular! Muitas pessoas chegando até de outros países, como da Inglaterra, e todos os nossos quartos estão ocupados”, disse Marcelo Silva, recepcionista da Pousada Mãe Dita.

Aproveitando a sua experiência de 10 anos vendendo churrasco, Edivilson Dantas encontrou uma oportunidade de fazer uma renda maior durante a festividade. “Para mim essa oportunidade é muito boa. Já estou tendo um bom rendimento e posso ajudar a minha família. Eu dependo muito disso”, contou.

Nesta segunda-feira, 27, a Prefeitura Municipal de Mâncio Lima, o governo do Estado e parceiros realizaram a abertura da Expo Mâncio Lima 2024. A feira de negócios, que substitui o Festival do Coco, faz parte das festividades do aniversário da cidade e promete aquecer ainda mais a economia local, superando marcas anteriores.

Já em seu primeiro dia, a feira de negócios iniciou com o show gospel do cantor Gerson Rufino e atraiu mais de 10 mil pessoas, gerando oportunidade a aproximadamente 150 expositores. A Expo Mâncio Lima se encerra na quarta-feira, 29, com o show do cantor Vitor Fernandes.

“O nosso município tem sido muito visitado, onde muitas pessoas estão vindo com as suas famílias e se divertindo. É um momento de alegria, e a gente pode dizer que Mâncio Lima está se preparando para o futuro”, pontuou o prefeito Isaac Lima, definindo as festividades com boas expectativas.

Prefeito Isaac Lima destaca o sucesso das festividades do aniversário do município no seu último ano de gestão. Foto: Diego Silva/Secom

“A cidade se transforma em um polo de desenvolvimento econômico e cultural, atraindo visitantes e gerando oportunidades para os empreendedores da região. Com o apoio do governo do Acre para a realização da festa, conseguimos fortalecer a economia e promover o crescimento local, destacado neste momento de celebração do aniversário da cidade”, frisou o secretário de Estado de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias.

“Essa é a nossa missão, trabalhar o fomento e o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios. Sabemos o potencial econômico que Mâncio Lima tem. Essa parceria já vem sido desenvolvida há alguns anos e tem dado muito certo para o desenvolvimento da economia local”, disse Jairo Negreiros, gerente regional do Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae).

Dia 28 de maio – Segundo dia da Expo Mâncio Lima, com apresentações culturais, shows de artistas regionais e com a escolha da Musa e do Mister da feira de negócios.

Dia 29 de maio – Último dia da Expo Mâncio Lima, com show nacional de Vitor Fernandes e de cantores regionais.

Dia 30 de maio – encerramento das atividades alusivas aos 47 anos de Mâncio Lima, com a 30ª Corrida de Pedestres Governador Edmundo Pinto e com o desfile cívico-militar.