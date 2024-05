VÍDEO: mãe fica revoltada após padre puxar criança durante batizado; veja

Um vídeo que mostra um padre puxando uma criança durante o batismo chamou atenção nas redes sociais. A cena ocorreu no último sábado (25), na Paróquia de São Sebastião do Alto, na Região Serrana. Em entrevista ao SF Notícias, a mãe da bebê alegou que sentiu raiva, revolta e não acreditou na situação.

No momento do ocorrido, a pequena Jhullie Ramos Brandão era segurada pela mãe. A mulher alegou que sua filha estava doente e não quis ir no colo de ninguém.

“Ele tentou jogar (a água benta) na primeira vez, ela chorou e a tiara caiu nos olhos dela. Levantei para ajeitar e acalmar ela, ele puxou, tirei, aí ele puxou com mais brutalidade, que me arrastou junto. Agarrou no pescoço dela, vi ela gritar e abrir a boca, acredito que estava sufocada, novamente tentei tirar, aí ele soltou”, disse a mãe ao SF Notícias.

Juliane Caetano Ramos ainda disse que sentiu raiva da situação e que conversou com o padre depois do ocorrido. Ela relatou que o padre disse que a família tinha que entender, que era necessário, que ele não podia esperar o tempo da criança.

“Fomos falar com ele, pediu desculpas, mas sempre tentando nos convencer que fez aquilo devido a minha filha ter incomodado desde o início. Realmente ela chorou, está enjoada e com dor, mas isso não justifica a agressão que ele fez”, afirmou.

O pároco Ricardo Schueler se pronunciou no perfil da Paróquia no Facebook:

“Movido pelo espírito de Concórdia e de paz, quero pedir perdão a todos os que se sentiram entristecidos por minha atitude no dia de ontem, 25/05, na paróquia de São Sebastião. Reconheço minha falta de caridade com a família, a criança e os convidados. Ao término do batismo a família entrou em contato comigo na sacristia. Pude pedir perdão pelo ocorrido, embora não tenha sido intencional. Dom Luiz, nosso bispo, conversou comigo e passou suas orientações e correções. Conto com a compreensão e orações de todos! A vida é um aprendizado e em todas as ocasiões Deus quer nos santificar e nos purificar. O zelo pelos sacramentos deve estar acompanhado pelo espírito da caridade fraterna e solidária. Que Deus nos abençoe!Pe. Ricardo Pinheiro da Silva Schueller, administrador paroquial”, diz a publicação.

Fonte: Manchete RJ