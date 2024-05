Piloto faz pouso de emergência e evita queda de avião em cima de casas; veja vídeo

Um avião de pequeno porte precisou fazer um pouso de emergência no Aeroporto de Bankstown, no subúrbio de Sydney, na Austrália, na tarde do domingo, 26. O piloto da aeronave e uma passageira saíram ilesos do incidente.

Segundo informações passadas pelo piloto Jake Swanepoel à emissora Nine News, o avião modelo Cessna T210M Turbo Centurion, de matrícula VH-MYW, teve problemas no motor e rapidamente perdeu altitude ao se aproximar do aeroporto. Imagens captadas pelo helicóptero da emissora que sobrevoava o local mostram o Cessna passando a poucos metros de casas que ficam ao redor da pista.

Veja o vídeo:

Swanepoel afirmou que não pôde acionar o trem de pouso da aeronave para evitar que a peça atingisse o telhado das casas e causasse um acidente mais grave. O piloto conseguiu pousar na pista de táxi aéreo e deslizou até frear completamente no gramado.

Além de Swanepoel, uma mulher identificada como Karin também estava a bordo e ambos saíram andando do Cessna após o pouso de emergência.

“Estávamos apenas planando, não tinha potência. Nós raspamos por cima das árvores e conseguimos passar do hangar”, contou o piloto à Nine News.

O Aeroporto de Bankstown fica em uma região no subúrbio da cidade e é o segundo maior da Austrália; o primeiro é o Aeroporto Internacional Kingsford Smith.

Em 2008, um acidente com avião de pequeno porte deixou dois mortos nos arredores do Aeroporto de Bankstown. Uma aeronave modelo Cessna 152 colidiu com outro avião e caiu em cima de uma das casas ao lado da pista.

Há duas semanas, o Aeroporto de Newcastle, no sul da Austrália, também registrou um pouso de emergência. Dois passageiros e um piloto saíram ilesos, assim como o incidente em Bankstown.