O governo do Acre decretou, na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 27, ponto facultativo no dia 31 de maio, sexta-feira, considerando o feriado nacional do Dia de Corpus Christi, 30 de maio.

A medida é válida para os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo estadual.

Para evitar transtornos, a população deve ficar atenta aos órgãos que funcionam no feriado. Secretarias estaduais e as unidades da Organização em Centros de Atendimento (OCA) estarão fechadas nos dias 30 e 31, retomando suas atividades normais na segunda-feira, 3.

Já os serviços públicos essenciais da Saúde e da Segurança Pública seguem com o atendimento ao público sem alterações. Mantêm-se também em funcionamento as unidades de pronto atendimento (UPAs), o Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) e as delegacias do estado.