Xodó dos famosos: como é o SUV de R$ 4 milhões que Xamã ostentou no RJ

O ator e cantor Xamã foi visto nesta quarta-feira (22) ostentando um Lamborghini Urus enquanto descansava em uma praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Um exemplar zero-quilômetro do SUV flagrado com o intérprete de Damião da novela ‘Renascer’ (TV Globo) tem preço médio de R$ 3.950.000 de acordo com a tabela Fipe e já conquistou outros famosos.

Como é o SUV de R$ 4 milhões

O Lamborghini Urus já foi ostentado por outros famosos do Brasil, como Anitta, Juju Salimeni, MC Ryan SP e Gusttavo Lima. Fora do Brasil, a lista de celebridades j[a vistas com o SUV italiano incluem Justin Bieber e o lutador Conor McGregor.

Por cerca de R$ 4 milhões, o modelo vem com motor biturbo V8 de 4.0, que, na configuração padrão, gera potência de 650 cv e torque de 86,7 kgfm.

O câmbio é automático, porém possui um modo manual. O Urus tem oito marchas.

Com esse conjunto mecânico, a velocidade máxima informada pela Lamborghini é de 305 km/h, enquanto a aceleração de zero a 100 km/h acontece em 3,6 segundos. Sua tração é integral, nas quatro rodas.

O Lamborghini Urus na cor vermelha visto com xamã acaba de ganhar uma variante ainda mais potente e exclusiva, que acaba de ser revelada no exterior e ainda não está disponível no Brasil: trata-se do , a Urus SE, que traz motorização híbrida de 800 cv.