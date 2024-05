Mulher é atacada com ácido no rosto no PR; polícia investiga o caso

Uma mulher foi atacada com ácido no rosto e na região peitoral, no meio da rua, no centro de Jacarezinho (PR), nesta quarta-feira (22).

O que aconteceu

Imagens de câmera de segurança mostram o momento do ataque. A vítima —que não teve o nome identificado— foi socorrida por outras pessoas que passavam pelo local e levada a um pronto-socorro. Ela foi intubada com ferimentos no rosto, no peito e na boca, indicando a provável ingestão do líquido. O seu estado de saúde é considerado grave.

Veja o vídeo:

Agentes da Polícia Militar foram acionados para comparecer no hospital. No local, os militares conversaram apenas com enfermeiros, já que a vítima estava impossibilitada de relatar o que aconteceu.

Militares também foram até a avenida Getúlio Vargas, local do ataque. Eles colheram imagens da câmera de segurança, recolheram copo e sacola, supostamente utilizados na ação, e encaminharam para a delegacia da Polícia Civil. O homem que teria jogado a substância ainda não foi identificado.

