Visando a segurança e integridade da população acreana, o Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC) alerta para os riscos e divulga algumas orientações que devem ser seguidas frente a possíveis situações de incêndio comuns no dia a dia.

O coronel Charles Santos, comandante do CBMAC, destaca que além das ações de combate direto contra o fogo, a corporação trabalha na conscientização da sociedade sobre a importância de medidas preventivas e manutenção regular. Ele também ressalta a importância dos treinamentos e do uso de equipamentos preventivos frente a oscilações de energia.

“Extintores de incêndio são necessários para um primeiro combate, assim como sinalização e iluminação de emergência. Os equipamentos de prevenção são essenciais”, enfatizou o comandante. Foto: Neto Lucena/Secom

Santos ressalta que situações de incêndio são comuns e estão sujeitas a ocorrerem. “A gravidade de um acidente é proporcional à prevenção adotada. A energia exala calor, e com o aumento da temperatura ambiente, o risco de acidentes aumenta. Isso vale não apenas para incidentes ambientais, mas também para as nossas residências”, alertou.

Segundo o coronel, é essencial que todos, tanto em suas residências quanto em locais de trabalho, estejam equipados com os dispositivos mínimos de prevenção, como extintores de incêndio, hidrantes ou iluminação de emergência. Ele também aponta a necessidade de verificar a carga elétrica e o uso adequado de equipamentos na voltagem correta. Assim como, o perigo de conectar vários dispositivos na mesma tomada, o que pode sobrecarregar o circuito elétrico, levando a quedas de energia e, em casos extremos, incêndios.

“Devemos adotar precauções mínimas para evitar incêndios, especialmente com a variação de temperatura que estamos enfrentando. A energia pode ocasionar um calor adicional, potencializando o risco de acidentes”, destacou o coronel.

Atuação rápida

Na manhã da última segunda-feira, 20, o CBMAC honrou seu lema “Vidas alheias e riquezas a salvar” com uma rápida resposta na contenção de um incêndio nas dependências do Colégio Adventista, em Rio Branco.

O incidente teve início no servidor de tecnologia da informação do colégio e foi prontamente controlado devido à rápida intervenção dos funcionários da instituição, por meio da utilização de extintores e hidrantes. A devida evacuação de emergência dos alunos e funcionários também foi de extrema importância para a garantia de segurança de todos.

Ao chegar ao local, a equipe de bombeiros acionada acessou o foco do incêndio e identificou a origem das chamas, onde agiu na finalização do combate ao fogo, suprimindo na sala do foco inicial, ao mesmo tempo em que eram realizadas ventilações táticas nas demais dependências afetadas pela dispersão da fumaça.

Quanto à situação, o coronel parabenizou os funcionários da instituição de ensino e os oficiais do CBMAC pela atuação exemplar, que evitou fatalidades. “Os funcionários estavam devidamente treinados para dar a primeira resposta, garantindo o tempo necessário para que os bombeiros chegassem e agissem de maneira apropriada”, afirmou Santos.