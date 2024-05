Exceto em Assis Brasil, Bacia do Rio Acre segue baixando e só chove 20 mm até 29 de maio

Na leitura desta quinta-feira (23) as plataformas de medição registraram redução de nível na leitura da manhã, exceto em Assis Brasil, onde o Rio Acre subiu de 3,03 metros para 3,06m nas últimas 24 horas.

Em Rio Branco, o Rio Acre apresenta nível de 3,27 metros mostrando-se abaixo da média histórica de 5,14 metros para o período do ano.

As chuvas seguem escassas. No período de 23 a 29, o prognóstico dos dados fornecidos pelo satélite utilizado pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente indica que há previsão de chuva com volume acumulado na semana de 5 milímetros até 20 mm, “com indicativo de anomalia negativa em todas as regiões do estado, onde as chuvas poderão estar abaixo do esperado para o período”.

Relacionado