Descubra 3 incríveis benefícios da água de coco para a saúde

Saudável e refrescante, a água de coco agrega diversos benefícios para a saúde. Com a chegada da seca, a bebida pode ser incluída na dieta para ajudar na hidratação, que se torna mais essencial durante esse período.

Benefícios da água de coco

Nutrientes e antioxidantes

De acordo com a revista Vogue UK, a água de coco é rica em nutrientes e antioxidantes, como aminoácidos, peptídeos antimicrobianos, carboidratos, enzimas, eletrólitos e vitamina C.

Os antioxidantes atuam na proteção das células contra os radicais livres, ajudam a retardar o envelhecimento precoce e diminuem os riscos de doenças.

Hidratação

Com 95% de água na composição, a água de coco é extremamente hidratante e ajuda a evitar a desidratação, comumente causada por atividades físicas ou doenças, principalmente aquelas que causam vômitos e diarreias.

A falta de hidratação deixa a pele, a boca e os lábios secos, mas também pode causar mal-estar, fraqueza, escurecimento da urina, sonolência, irritabilidade, dificuldade de atenção, tontura, pressão baixa e constipação.

Reposição de eletrólitos pós-treino

Por ser fonte de eletrólitos, como sódio, potássio e magnésio, a água de coco costuma ser usada para recuperar os nutrientes após a prática de atividades físicas. De acordo com as informações da médica Elizabeth Sharp à Vogue, o esforço dos músculos durante os exercícios e o suor geram no corpo a necessidade de recuperar os eletrólitos.

Mesmo com os benefícios, a água de coco tem pequenas quantidades de açúcar e não substitui a água mineral.

Assim como outros alimentos, é importante consultar um profissional de saúde antes de incluir essa bebida refrescante na dieta.