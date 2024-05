Moradores usam corda para retirar jacaré de prédio; confira o vídeo

Moradores espantaram um jacaré que entrou em um prédio na Cidade de Deus, zona oeste do Rio.

O que aconteceu

Jacaré se escondeu no térreo de um prédio. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram que moradores usaram varas e uma corda para capturar e retirar o animal do local. O bicho chegou a ser atacado por, pelo menos, dois cachorros. Na gravação, ele tenta revidar com mordidas, mas não alcança.

Veja o vídeo:

Biólogo disse que jacaré estava assustado e poderia atacar para se proteger. Ricardo Freitas, doutor em Biologia e presidente do Instituto Jacaré, disse, em entrevista ao UOL, que o vídeo mostra vários fatores estressantes para o animal.

Os jacarés só atacam por defesa e para se defender apenas. Não atacam para comer pessoas, não. Estar fora do ambiente com muitos fatores estressantes não é nada agradável para o jacaré. A vocalização dele era em reação a captura e estar sendo arrastado.

Ricardo Freitas, em entrevista ao UOL

Biólogo criticou ainda a forma como as pessoas retiraram o bicho do local. “Atitude totalmente errada. Além de ser maus tratos, é crime ambiental. Este resgate deve ser feito por especialistas e licenciados para tal serviço”, pontuou.

Jacaré não ficou ferido e foi devolvido a um valão que fica próximo ao prédio, segundo relato de moradores nas redes. O UOL entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para saber se moradores acionaram a corporação para a captura correta do animal.

Veja o vídeo:

Como se a gente não tivesse mais nada para se preocupar na Cidade de Deus: um jacaré dentro do prédio. Adivinha o DDD? pic.twitter.com/NVNLd9gGY6 — JOTA MARQUES (@jotamarquesrj) May 21, 2024