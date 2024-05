Educação lança programa para erradicar o analfabetismo no Acre

A person leads a finger on the lines in the book, but instead of letters only question marks on the page in the textbook.

A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Educação de Jovens e Adultos (EJA), lançou oficialmente na tarde desta terça-feira, 21, no auditório da própria SEE, o programa Alfabetiza Acre/EJA para coordenadores e representantes dos núcleos do interior.

Participaram da abertura da jornada pedagógica para os representantes dos núcleos o secretário de Estado de Educação, Cultura e Esporte, Aberson Carvalho; a presidente do Conselho Estadual de Educação, professora Elisete Machado; a diretora de Ensino da SEE, Gleice Souza; o chefe do Departamento da EJA, Jessé Dantas; e o chefe do Departamento de Gestão de Redes, José Rego.

A jornada pedagógica realizada com os 21 núcleos da SEE do interior foi o momento de alinhar fundamentos de orientação pedagógica e administrativa para o programa, que irá iniciar, de acordo com o chefe do Departamento da EJA, no próximo dia 17 de junho. “O programa tem como objetivo garantir a educação de todos e erradicar o analfabetismo”, disse.

O secretário Aberson Carvalho destacou que, atualmente, há em todo o estado em torno de 70 mil pessoas que não sabem ler e escrever. “Erradicar o analfabetismo é um compromisso de governo e, por isso, estamos implementando o programa Alfabetiza Acre/EJA”, destacou.

“É um programa para quem ainda não teve oportunidade de aprender, por isso precisamos garantir a todos essa oportunidade, uma vez que o programa Alfabetiza Acre/EJA tem uma nova forma de ensino, uma nova metodologia. Queremos ver o nosso estado com uma alfabetização plena”, afirmou.

A diretora de Ensino da SEE, professora Gleice Souza, destacou a necessidade de implementar a política territorial para que o que é ensinado em Rio Branco, por exemplo, também possa ser ensinado em todos os outros municípios. “Nosso propósito é de uma política territorial, com a universalização do programa dentro do estado”, frisou.

A presidente do Conselho Estadual de Educação (CEE), professora Elisete Machado, destacou a importância de saber ler e escrever. “Ler e escrever é viajar pela leitura, é enxergar o mundo de uma forma diferente. O conselho é parceiro da SEE no sentido de ajudar, de orientar, pois além de órgão normativo, somos consultivo também”, disse.

O coordenador da EJA do Núcleo da SEE de Cruzeiro do Sul, professor José Adriano Silva de Oliveira, destacou a importância do programa. “É fundamental um programa como esse, fundamental o governo estar fomentando esse programa para que as pessoas possam vislumbrar uma ascensão social, já que muitos vivem à margem, porque não sabem ler e escrever”, destacou.