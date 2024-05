Veja detalhes da suíte de Madonna no luxuoso Copacabana Palace

Madonna ocupa a suíte principal do Belmond Copabacana Palace, chamada Penthouse, com 100 m². Fica no sexto e último andar do icônico edifício da Avenida Atlântica, de frente para o mar.

A cantora pode usar uma varanda exclusiva e tem acesso a uma piscina privada também no topo do prédio. A diária em torno de R$ 20 mil inclui um mordomo 24 horas à disposição.

Todo hóspede dessa suíte é recebido com champanhe. Madonna já se tornou uma velha conhecida do hotel. Experimentou o conforto e a vista deslumbrante do 5 estrelas nas visitas anteriores ao Rio.

Um amigo do blog soube que a rainha do pop exigiu tudo novo no quarto: do colchão às louças, das toalhas brancas ao carrinho elétrico que estará disponível para levá-la pela passarela que liga a lateral do Copa aos fundos do palco, na praia, onde será o show de sábado (4).

Mais um detalhe: ao chegar, Madonna ganhou chinelos tipicamente brasileiros, daqueles de correias. Será que ela vai usá-los?