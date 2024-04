Centro de Diagnóstico de Cruzeiro do Sul fez mais de 50 mil exames em março

O Centro Municipal de Diagnóstico Edson Mesquita de Magalhães, localizado no Bairro Aeroporto Velho, em Cruzeiro do Sul, realizou mais de 50 mil exames no mês de março.

Foram 55.512 análises laboratoriais para diagnosticar diversas patologias e exames de imagens garantidos pela prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde. No Centro, há 400 tipos de análises laboratoriais disponíveis para a população, além de 12 tipos de ultrassonografia.

Com o horário de funcionamento das 6h às 11h e das 13hs às 17h, o laboratório recebe mais de 100 pacientes por dia. O agendamento é feito nas Unidades Básicas de Saúde e, no dia marcado, os pacientes comparecem ao Centro de Diagnóstico para coletar o material. Os resultados são entregues em até 48 horas. Já os exames sorológicos demoram até 7 dias. Todos são encaminhados para as Unidades Básicas de Saúde.

Com equipamentos de alta tecnologia, o Centro realiza exames de sorologia para hepatites, HIV, leptospirose, dengue e chikjngunya. Diagnósticos bacterológicos para tuberculose, hanseníase e para leishmaniose e os de sorologia, bioquímicos, hematologia, parasitologia, ultrassonografia, urianálise, leishmaniose, imunologia, turbeculose e hanseníase. No ano passado, o município também passou a realizar exames hormonais.

“A rapidez do diagnóstico é fundamental para que o paciente possa iniciar o tratamento o mais precocemente possível. As pessoas tinham que ir de TFD para Rio Branco fazer exames hormonais e agora tudo é feito aqui”, destaca o prefeito Zequinha Lima.

Maria Leideane Amaral de Lima, de 39 anos, Cuidadora de idoso procurou o centro de diagnóstico para fazer exame de sangue e urina. “Eu acredito que eu gastaria mais de R$ 50 para fazer na rede particular. Então é muito bom ter esse laboratório gratuito assim, economizamos e o dinheiro rende mais”, destacou.

Exames de imagens

Somente no mês de março, foram realizados 1.115 exames de imagem como a Ultrassonografia de mama, abdominal, transvaginal, obstétrica, pélvica, mãos, pés, testículos, parede abdominal, próstata, partes moles e de vias urinárias. A aposentada Maria Vania Nogueira da Silva, procurou o centro de diagnóstico para fazer exame ultrassom para os rins. “Eu fico feliz porque as vezes o que a gente ganha não dá nem para comprar um remédio, imagina para fazer ultrassom. A gente vem, é bem atendido e faz tudo de graça ”, disse.

“Não temos muita condição de pagar exames, então essa é a oportunidade que temos, e isso é muito bom. Já fiz exame do coração e coluna, tudo de forma gratuita. Já fiz sete cirurgias, então sempre faço exames, tanto eu quanto minha família”, pontou a agricultora, Luziana Silva.