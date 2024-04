Fernanda Hassem apresenta novo Secretário de Meio Ambiente

Visando fortalecer ainda mais as políticas e ações ambientais no município, a prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem, apresentou, na manhã desta segunda-feira (15), o professor Valdemir Silva, como novo secretário de Meio Ambiente de Brasileia.

Até então, a pasta de Meio Ambiente era ocupada por Zico Rocha que, agora, assume outra função na gestão municipal.

O novo gestor da pasta ambiental tem como um dos principais desafios recuperação das áreas de vegetação atingidas pela alagação do Rio Acre na cidade, e implementar políticas públicas ambientais no município.

Conheça o perfil técnico e profissional do novo secretário de Meio Ambiente de Brasileia, Valdemir da Silva:

Professor formado em Pedagogia pela Universidade Federal do Acre (UFAC); ex-secretário de Educação de Brasiléia; assessor da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo do Estado do Acre; diretor, coordenador escolar e integrante da equipe técnica da Secretária de Estado de Educação.