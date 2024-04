Vídeo: teto de mercado desaba e deixa ao menos 11 feridos; veja

Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas após o teto de um supermercado na cidade de Diadema, no ABC Paulista, desabar na tarde desta segunda-feira (14/4).

O acidente ocorreu na avenida Casa Grande pouco depois das 16h após uma forte chuva cair na região. Segundo a Defesa Civil, dos 11 feridos, 9 tiveram escoriações leves e 2 tiveram fraturas, mas sem risco de morte.

Segundo informação do Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levadas a um pronto-socorro na região.

O caso foi apresentado ao 2ª DP de Diadema, onde o boletim de ocorrência foi registrado.

Em nota, o Supermercado Riviera afirma que a “principal preocupação neste momento é com o bem-estar e a segurança das pessoas afetadas”.

A empresa disse que está em contato com as autoridades competentes, incluindo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, para colaborar com as investigações sobre as causas do incidente e que “empreende todos os esforços para garantir a segurança de clientes e colaboradores”.

Vídeo:

Fonte: Metrópoles