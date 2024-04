Vídeo: PM é alvo de assalto a caminho do trabalho e mata ladrão; veja

Um policial militar reagiu e matou um criminoso durante uma tentativa de assalto, por volta das 4h50 deste sábado (13/4), em São Vicente, litoral de São Paulo. Outro bandido conseguiu fugir.

A abordagem feita pela dupla de ladrões, quando o PM aguardava a abertura de um semáforo, foi registrada por uma câmera de monitoramento (assista abaixo).

➡️ PM é alvo de assalto a caminho do trabalho e mata ladrão Policial militar estava com carro estacionado aguardando abertura de semáforo quando dupla tentou assaltá-lo em São Vicente, no litoral Leia: https://t.co/FdA7OvGuA6 pic.twitter.com/DuEvgpsDih — Metrópoles (@Metropoles) April 13, 2024

As imagens mostram que os criminosos saem do meio de uma área de mata, às margens da Avenida Tupiniquins, sobre a Ponte Pênsil, e se aproximam do veículo do policial, abaixados para não serem vistos pela vítima. Ambos, então, anunciam o roubo e, em seguida, saem correndo sem levar nada. Toda a ação dura pouco mais de 20 segundos.

O setor de Comunicação Social da PM afirmou ao Metrópoles, por telefone, que o policial teria reagido ao assalto, ferindo um dos assaltantes. O policial, acrescentou a corporação, estava a caminho do trabalho.

Logo após reagir à abordagem dos bandidos, ocorrida na área do 39º Batalhão, o PM solicitou apoio. Um dos homens que supostamente o abordou foi encontrado, já morto, no meio da área de vegetação de onde teria saído instantes antes.

Uma foto obtida pelo Metrópoles mostra que o suspeito foi ferido com ao menos um tiro na região da costela, do lado direito.

O caso foi encaminhado e será investigado pelo 1º DP de São Vicente, que faz buscas pelo outro criminoso que aparece nas imagens.

