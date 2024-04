Tião Bocalom ironiza resultado de pesquisa: “olha minha preocupação”

O prefeito de Rio Branco Tião Bocalom lançou um vídeo em uma rede social neste domingo (14) ironizando o resultado de pesquisas divulgadas nesta semana que indicam as preferências do eleitorado rio-branquense para a eleição de outubro, na qual ele pretende concorrer.

No vídeo, Bocalom aparece comendo um pastel azul ao lado da namorada, Kelen Nunes, com as legendas em vídeo: “POV: saiu uma nova pesquisa, você está preocupado? Eu preocupado: [come o pastel]”.

Na legenda da publicação, Bocalom contestou o resultado divulgado na pesquisa Data Control/A Tribuna, que põe o pré-candidato do MDB, Marcus Alexandre, à frente da corrida eleitoral na capital acreana em todos os cenários apresentados e fora da margem de erro. “A realidade que é vista em resposta ao nosso trabalho é bem diferente”, disse.

O que dizem as pesquisas?

Data Control/A Tribuna, divulgada neste domingo (14):

Foram apresentadas três opções de cenários de consulta estimulada. No primeiro, o emedebista lidera com 40,4% dos votos, contra 31,5% do prefeito Tião Bocalom (PL). Coronel Ulysses (UB) aparece com 5,2%; Emerson Jarude (Novo) com 5%; Alysson Bestene (Progressistas) com 3,7% e Roberto Duarte (Republicanos) com 2,8%. Branco ou nulo somaram 6,3% e indecisos 5,2%.

Na segunda opção, com o nome de Alysson Bestene sendo substituído por Minoru Kinpara, Marcus Alexandre se mantém na ponta, com 38,3%; Tião Bocalom (PL) atinge 31%; Coronel Ulysses (UB) 5,9%; Emerson Jarude (Novo) 5,4%; Minoru Kinpara (PSDB) 5% e Roberto Duarte 2,9%. Nulos e brancos repetem 6,3% e indecisos também se mantêm em 5,2%.

No terceiro cenário, com todos os possíveis candidatos, a vantagem de Marcus aumenta para quase 10 pontos percentuais acima de Bocalom – 39,3% contra 29,7%. Coronel Ulisses (UB) teria 5,3%; Emerson Jarude (Novo) 5,2%; Roberto Duarte (Republicanos) 3,8%; Minoru Kinpara (PSDB) 3,2% e Alysson Bestene (Progressistas) 3,1%. 0,2% dos eleitores declararam que poderiam votar em todos. 6,0% votariam e branco ou nulo e 4,3% estão indecisos.

Na simulação de segundo turno, Marcus Alexandre venceria com 52% das intenções de votos contra 38,4% de Tião Bocalom. 6,9% votariam em branco ou anulariam o voto e 2,7% estariam indecisos.

Na pesquisa do Instituto Real Time Big Data, contratado pela TV Gazeta/Rede Record, divulgada na última quarta-feira, 10:

No levantamento estimulado, o ex-prefeito Marcus Alexandre (MDB) lidera com 39%, seguido pelo atual prefeito da cidade, Tião Bocalom (PL) com 34%. O secretário de governo Alysson Bestene (Progressistas) surge na terceira posição com 6%, seguido pelo deputado estadual Emerson Jarude (Novo), com 5%. Votos nulos e brancos registraram 8% e “Não sabem ou Não Responderam” marcou também 8%.

Na simulação de segundo turno entre Marcus e Bocalom, o emedebista fica na frente com 43% contra 42% do pré-candidato do PL. Nulos e Brancos registraram 8% e “Não Sabem ou Não Responderam” 7%.

No quesito rejeição, Bocalom aparece liderando a pesquisa com 42%, seguido por Marcus com 37%. Alysson aparece com 6% e Jarude com 5%. Ainda segundo o levantamento, 5% dos entrevistados afirmam que poderiam “Votar em Todos” e “Não Sabem” ou “Não responderam” registraram também 5%.

Com informações de ac24horas.copm