Criminosos tentam invadir escola, trocam tiros e alunos ficam em pânico

Uma tentativa de invasão a Escola Professora Clícia Gadelha, situada na Estrada do São Francisco, no bairro Vitória, resultou em uma troca de tiros entre criminosos e um vigilante. Ação gerou pânico entre alunos na noite desta quinta-feira, 11.

Segundo informações da Polícia, dois criminosos não identificados, vestidos com uma farda da rede estadual chegaram no portão da instituição de ensino e pediram ao vigilante para entrar para jogar handebol. Ao perceber que a dupla não estudava na escola, o vigilante negou a entrada e um dos bandidos puxou uma arma de fogo e efetuou vários tiros na direção do profissional, que revidou, ocasionando um intensa troca tiros. Ninguém saiu ferido durante o tiroteio.

Após a ação, a dupla fugiu correndo e entrou em um local conhecido na região como “suvaco da cobra”, onde geralmente ficam os membros de facção e que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Acredita-se que o objetivo dos suspeitos era roubar o armamento do vigilante ou executar algum jovem que se encontrava na quadra de esporte.

A Polícia Militar foi acionada, colheu as características dos criminosos e em seguida fez patrulhamento na região em busca prender os bandidos, mas eles não foram encontrados.

O Vigilante foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA) e registrou um boletim de ocorrência.

Funcionários relataram a reportagem que a escola não possui câmeras de segurança e que elas foram retiradas pela antiga empresa de vigilância há cerca de um ano e até agora a Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE) não repôs os equipamentos.

O caso será investigado pela Polícia Civil.