Um vídeo feito por moradores do bairro de Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, mostra uma mulher tentando sufocar uma gata que frequenta um estabelecimento comercial. O animal de acordo com a mulher, teria atacado sua filha de quatro anos.

No vídeo, a mulher aparece apertando o pescoço da gata na calçada do estabelecimento. O homem que filma os maus-tratos tenta convencer a mulher a soltar o animal, que reage cravando as unhas na mulher.

⚠️ CENAS FORTES Vídeo mostra mulher sufocando gata na rua: "Atacou minha filha" No vídeo, mulher aparece apertando o pescoço de uma gata na calçada de um estabelecimento comercial no Rio de Janeiro

“Não faz isso não, moça. A gata é um bicho, não tem maldade. A gata vai te machucar. Você está se machucando à toa”, diz o homem.

A mulher argumenta que o animal seria “violento” e avisa que vai levar a gata para casa. “A gata é do estabelecimento. A minha filha está correndo risco de vida. Eu vou levar ela para casa. Eu vou levar ela para vigiar porque ela é um animal que atacou a minha filha, uma criança de quatro anios Se ela é violenta, ela tem que estar presa”, diz.

Segundo informações de vizinhos, o dono da gata e do estabelecimento comercial tentou recuperar o animal, mas a mulher se recusou a devolvê-lo. O caso foi levado à Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Rio de Janeiro.

Fonte: Metrópoles