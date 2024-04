Naldo vira meme ao afirmar que “agitou” o show de Madonna no Rio

Mais uma história de Naldo Benny rendeu muitos memes e diversão nas redes sociais. O cantor participou do programa Sem Censura, comandado por Cissa Guimarães, na segunda-feira (1º/2), e deixou os convidados da mesa redonda de boca aberta ao afirmar que o responsável pelo show de Madonna no Rio de Janeiro, em maio, é ele.

“Eu agitei a Madonna para vir para o Rio de Janeiro agora”, afirmou ele. Admirada, Cissa Guimarães questionou: “É você que está trazendo a Madonna?”. E Naldo respondeu: “Sim. Eu que estou ‘desenrolando’ essa parada. Mais uma”.

O artista ainda foi além: “”Eu desenrolei essa parada pra ela vir pro Rio de Janeiro. Eu também fiz a ponte para esse show do Rio de Janeiro acontecer. Eu que estou arrumando isso tudo”, declarou.

No fim, Naldo falou da importância de um evento como este: “Eu acho que isso é muito legal para o país. Do mesmo jeito que a gente admira os caras, eles também têm carinho, sacou? Pela música brasileira, pela história”, disse ele, no vídeo postado em seu Instagram.

Nos comentários, os seguidores do cantor tiraram sarro da situação: “Depois que tu conseguiu fazer o carro andar com mijo e a 400 km/h na estrada, não duvido de nada”, escreveu um, lembrando outro causo do artista. “Naldo tem que ir para um reality kkkkkk kkkkkkkk kkkkkk kkkkkkkk kkkkkk kkkkkkkk kkkkkk 😂❤️”, afirmou outra. “Meu Deus 😂😂 alguém para ele, por favor”, pediu uma terceira. “Kkkkk vergonha alheia 😂”, zoou mais uma.

Levantou um Porsche com uma das mãos

Naldo Benny causou um verdadeiro alvoro nas redes sociais, em meados do mês passado, ao compartilhar um perrengue que passou durante uma viagem de carro do Rio para São Paulo.

No vídeo, postado em seu Instagram, o cantor relatou que levantou seu Porsche com apenas uma das mãos; produziu seu próprio combustível com uma mistura de azeite, água, urina e água oxigenada; e ainda trafegou em um trecho da rodovia a 490 quilômetros por hora.

“Dica de utilidade pública, presta muita atenção porque isso é bem sério e é um recado que eu quero dar pra você não passar por esse problema. A gente vem do Rio de Janeiro pra São Paulo pela Dutra. A Dutra, logicamente, tem lugares que tem radar de 90, de 80 e até de 100 [quilômetros por hora]. Só que quase chegando em São Paulo tem uma pista que eu sei que o radar dela é até 120”, começou ele.

E continuou seu relato: “Só que essa pista tem um problema: por quase duas horas, ela não tem posto de gasolina. O que é um problema grave, fica até minha reivindicação pra galera de São Paulo coloque o posto de gasolina e banheiro público ali”, pediu.

Sem pausar a história, ele falou um pouco sobre seu veículo: “Hoje eu ando de Porsche e eu quis testar o carro nessa pista que o radar vai até 120. Eu meti 490 dentro dessas quase duas horas, sem pena. O carro é sensacional, blindado, seguro. Eu vinha a 490 só que me desliguei dessa questão do combustível e acabou. Como se vira numa pista que é praticamente deserta e eu sem gasolina?”.

Em seguida, Naldo deu a receita de seu combustível: “Eu tinha dentro do carro algumas coisas e o que eu fiz? Comecei a pensar: eu tomo azeite de vez em quando, por conta das juntas, dos ossos; eu ando com muita garrafa d’água dentro do carro e estava com água oxigenada. E o que eu fiz? Misturei azeite, dei uma esquentada no azeite pra ficar parecendo óleo diesel; botei a água oxigenada; água e mijei dentro da garrafa d’água. Preparei naquela intenção, com pensamento positivo, de que aquilo substituísse a gasolina ou se transformasse num combustível novo”.

Logo depois, o cantor exaltou sua força: “Pra fazer o combustível ter uma pressão maior dentro do tanque de gasolina, eu soprei forte dentro do tanque e joguei o combustível que eu criei, essa mistura doida. E carro pesa, mais ou menos, 30 toneladas e eu consegui levantar com as duas mãos e levantei uns cinco palmos do chão. Sacudi do lado esquerdo e fui pro outro lado pra sacudir e fazer o combustível se mexer ali dentro”, disse, antes de completar:

“No desespero, sozinho, sem combustível no carro, eu sacudindo o carro quando meu telefone toca. Sorte que estava no bolso esquerdo, homem casado, [e pensei] ‘tem que atender esse telefone que deve ser minha mulher’. Dito e feito: ela me ligou. Eu segurei o carro só com a mão direita pra ele não parar de balançar. Tudo isso porque não tem um posto de gasolina e um banheiro na estrada, uma situação pra que a gente possa pedir uma ajuda”, contou.

No fim, ele revelou que seu novo combustível deu certo: “Fui pra dentro do carro, pensamento positivo, foquei, liguei o carro e pegou, gente. Andei mais quatro quilômetros, consegui chegar no próximo posto de gasolina. Ou seja, use a iniciativa, a inteligência, a fé, porque isso aconteceu comigo”, garantiu.

Nos comentários, os fãs de Naldo se divertiram com o “causo”: “O Naldo é insuperável, vocês precisam aceitar 😂😂 Ele conseguiu andar a 490 km/h e ainda fez a própria gasolina 😂😂 Aprendam, seus aprendiz 😂😂”, brincou um. “Ele esqueceu de falar que quando tocou o telefone, ele acordou. Era o despertador 💤😴”, afirmou outro. “Dessa vez ele não está mentindo. Passei bem na hora desse acontecido 😂😂😂😂😂”, zoou um terceiro.

E os seguidores gostaram da receita do combustível: “Onde fez o curso da mentira? 😂😂😂😂😂😂😂 Vamos todos pegar essa receita da gasolina, porque a gasolina tá cara! Bora de receita, vamos testar 😂😂😂😂😂😂😂”, convocou um. “Pronto, agora surgiu a nova empresa de petróleo: a PetroNaldo”, escreveu outro. “Mijo, água e azeite… Gênio”, elogiou mais um.

