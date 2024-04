Dica de Chef: alimentos para fortalecer o pulmão em época de gripes e resfriados

Mulher adulta doente tossindo cobrindo boca com tecido em casa Foto: Pheelings Media/iStock

Cuidar da saúde é fundamental não importa a época do ano. Quando chega o outono com ele vem junto os vírus de gripes e resfriados para mexer com o nosso sistema imunológico. Uma das maneiras de seguirmos firmes e fortes é fazendo um reforço na alimentação e melhorando a qualidade dela.

Recentemente minha família pegou uma forte gripe, a famosa H1N1. Foi um susto danado, confesso. Tenho duas crianças e um bebê com menos de um ano, sem contar meu marido que é asmático, quase pirei! Além das medicações necessárias, fizemos um reforço na alimentação para que pudéssemos passar por tudo com mais saúde.

Existem alguns alimentos que são muito benéficos quando o assunto é pulmão, vou listar alguns deles para que você esteja fortemente armado quando precisar!

Agrião

O agrião é um forte aliado para a recuperação de bronquites e para quem tem asma, sem contar que ajuda a eliminar as secreções produzidas pelos resfriados e gripes. Você pode consumir ele cru nas saladas ou batido com sucos de laranja.

Feijão

O feijão por ser muito rico em ácido fólico faz uma proteção pulmonar, sem contar que é uma delícia.

Salmão

O salmão é um alimento excelente quando o assunto é antiinflamatório, não somente para os pulmões mas para o corpo todo também. É rico em omega 3 o que faz nosso corpo se recuperar mais rápido.

Gengibre

O famoso gengibre, além do seu sabor delicioso, ajuda nosso organismo a desintoxicar e limpar as vias aéreas, sem contar que ajuda naquela dorzinha chata de garganta.

Abóbora e cenoura

A abóbora, por ser rica em magnésio, vitamina C e potássio é excelente para a proteção dos pulmões. Ela possui caretenoides, por isso da sua cor alaranjada, também encontrados na cenoura, que no caso é melhor ser consumida crua.

Obviamente manter um equilíbrio nas refeições sempre descascando mais e desembalando menos alimentos. Quanto mais frescos e coloridos, melhor eles serão para a saúde e sua imunidade. Para prevenir é só começar!

Fonte: Terra