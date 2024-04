Tião Bocalom contempla regional da Vila Acre com Asfalta Rio Branco para

Dando continuidade as assinaturas das ordens de serviço que vão contemplar as regionais da capital com o programa Asfalta Rio Branco. O prefeito da capital esteve nesta sexta-feira (5), na Vila Acre, para a assinatura da sexta ordem de serviço que vai contemplar os bairros da regional com os serviços de pavimentação das ruas que há décadas estavam abandonadas pelo poder público.

A prefeitura tem buscado ouvir os anseios da população e mudar o cenário da capital acreana. Por isso, não tem medido esforços em levar dignidade para a população através das melhorias. Só na regional da Vila Acre, que compõe um total de 12 bairros, a execução do serviço foi orçada em quase R$ 13 milhões.

“Estou feliz que estamos trabalhando, fazendo o que é possível e o programa Asfalta Rio Branco está entrando pra valer na cidade inteira. Essa é a sexta ordem de serviço, vamos trabalhar nas dez regionais com dez empresa. Então não tenho dúvida de que a população vai ficar feliz e satisfeita”, disse o prefeito.

De acordo com Fabiana Barroso, gerente técnica da área e representante da empresa no ato da assinatura, s gestão município realmente está mudando a realidade de Rio Branco ao resolver problemas antigos de infraestrutura. Além de também, impulsionar a geração de emprego por meio do programa.

“Nós estamos com o planejamento bem adiantado, iremos iniciar a partir de segunda-feira no bairro Nova Helena aqui da Vila Acre. Com os equipamentos já está tudo pronto, revisado e a equipe também, para na segunda-feira já estarmos iniciando os serviços por aqui”.

Para os moradores, o ato de assinatura significa um novo tempo não só para essa regional, mas também para todas as outras que serão assistidas com o Asfalta Rio Branco.

“É um momento de muita alegria, apesar que o prefeito já tem uma comunicação muito boa comigo que sou presidente do Bom Jesus, mas com essa vinda vai melhorar muito as outras ruas. Estou ansioso e com muita expectativa de melhorar a minha comunidade”, salientou Hermilton da Costa, presidente da Associação de Moradores do bairro Bom Jesus.

“Estou com mais de dez anos como presidente de bairro do Sol Nascente e essa é a primeira vez que a prefeitura nos chama para a gente decidir o que nós vamos fazer e eu fico muito agradecido por isso”, enfatizou Pedro Honorato, presidente da Associação de Moradores do bairro Sol Nascente.