Feira do Peixe em prefeitura de Cruzeiro do Sul terá mais de 7 toneladas de pescado

Já está tudo pronto para a IV Feira do Peixe, que a prefeitura de Cruzeiro do Sul vai realizar a partir desta quarta-feira, 27, até sábado, 30, no Mercado do Agricultor, próximo à Rodoviária. 25 produtores/piscicultores vão vender mais de 7 toneladas de pescado no local. Haverá a pirapitanga, tambaqui, matrinxã, curimatã, piau e algumas espécies de peixe de couro, do Rio Juruá.