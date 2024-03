“Ficaremos no comando do PP em Brasiléia”, afirmam Joelson, Dr. Edson e Joaquim Lira

A batalha pelo domínio do PROGRESSISTA em Brasiléia, aparentemente, ainda está longe de ser resolvida. O governador Gladson Cameli, em uma reunião com o ex-vereador Joelson Pontes, o médico Edson Rodrigues e o assessor Joaquim Lira, assegurou que, mesmo com a chegada do grupo da prefeita Fernanda Hassem, a liderança do partido permanecerá com eles.

“O governador nos garantiu que realizará uma pesquisa incluindo meu nome, o do vice-prefeito Carlinhos do Pelado, Suly Guimarães (candidata apoiada pela prefeita) e do Dr. Edson. Quem estiver mais bem (sic) posicionado nas pesquisas será o candidato do partido PROGRESSISTA em Brasiléia”, declarou Joelson, com o apoio de Lira e Edson.

Fernanda Hassem, Carlinhos do Pelado e Suly Guimarães se filiam ao PROGRESSISTA hoje. Vários ônibus para trazer os cabos eleitorais vindos de Brasiléia foram contratados para o evento que contraria a deputada federal Socorro Neri, a deputada Maria Antônia (com base eleitoral no município) e também ao ex-prefeito Deda. A rivalidade política na região tem se intensificado em função das próximas eleições.

“Uma existência é um ato, um corpo uma veste, um século um dia, e a morte, a morte é o sopro renovador”. (Frase do filme “Nosso Lar” 2).

. As próximas pesquisas devem indicar a influência do ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição em Rio Branco e adjacências.

. Para uns, será muito bom para o prefeito Tião Bocalom; para outros, nem tanto!

. Portanto, as pesquisas vão dirimir as dúvidas.

. Duvidar não é pecado. É necessário.

. Muito cabo eleitoral na rua não significa nada em uma campanha; fosse assim o governador hoje seria o senador Sérgio Petecão e o presidente seria Jair Bolsonaro e não o Lula.

. Falta nos municípios do interior um fiscalizador como o Francisco Phantio aqui da Capital.

. O verdadeiro cricri de uma gestão nas redes sociais.

. Quem se habilita a dar um título de cidadã a Aniele Franco, irmã da vereadora assassinada no Rio de Janeiro, Marielle Franco?

. Por que nenhuma crítica afeta a deputada federal por São Paulo e ministra Marina Silva?

. Porque o seu olhar está sempre posto no horizonte, no futuro; não tem tempo para picuinhas no andar de baixo.

. Daniel Alves, Robinho, presos por estupros; assassinos da Marielle na cadeia; Cid preso novamente… o ano de 2024 promete.

. Controladora Geral da União (CGU) já está com alguns municípios no radar para uma fiscalização mais apurada com ajuda da PF.

. “Se você não se juntar ao presidente Bolsonaro lutando contra a esquerda, vai para o inferno”.

. E eu que pensava que a salvação era por meio da Graça pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus.

. “Os tempos mudam e mudamos com ele”, já dizia a avó do Macunaíma.

. Teremos muitas novidades nestas eleições…!

. Anotem!

. Bom dia!