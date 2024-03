PP e MDB: desconfiança impede uma aliança sólida para 2026

Na classificação de risco, a política apresenta a maior taxa. Poderíamos até considerá-la como um dos piores investimentos em termos de alianças e combinações partidárias. É um terreno instável e incerto. A razão é simplória: a confiança entre as partes é inexistente.

Recentemente, em uma conversa com um amigo experiente, questionei-o sobre a política de antigamente em comparação com a atual. Ele respondeu de maneira direta, afirmando que os atuais candidatos e partidos possuem grandes somas de dinheiro, porém nenhum documento assinado e registrado em cartório detém valor algum.

O jogo político atual, segundo ele, é mais volátil e imprevisível. E os acordos pré-eleitorais, muitas vezes, não passam de promessas vazias. A falta de comprometimento e a volatilidade tornam o cenário político um investimento de alto risco.

É compreensível que líderes do PP reconheçam que a aliança mais vantajosa para 2026 seria com o MDB. Contudo, a suspeita infundada de que Marcus Alexandre, caso vença a eleição na Capital, lançaria um candidato ao governo em 2026, impede qualquer pacto. O maior desafio para aqueles no poder é evitar erros no momento crucial. O MDB e o PT, no passado, servem como exemplos marcantes desses deslizes.

“A linguagem política destina-se a fazer com que a mentira soe como verdade e o crime torne-se respeitável, bem como imprimir ao vento uma aparência de solidez”. (George Orwell)

. Uma disputa silenciosa dentro do PROGRESSISTA (que não poderia acontecer) pode levar o partido a perder espaços de poder nas próximas eleições.

. Depois não digam que o Macunaíma não avisou!

. Um grupo rema para a esquerda e outro para a direita: desse jeito a canoa não chega a lugar nenhum.

. Para os mais precipitados, é sempre bom observar o que pensa o governador: afinal de contas, ele se elegeria senador em qualquer cenário.

. Se o Ministério Público, o TCE, a CGU e o TCE não ficarem atentos, grande soma dos recursos destinados às prefeituras em função das alagações serão desviados para a campanha eleitoral que se aproxima.

. Aliás, não seria nenhuma novidade, inclusive, a impunidade!

. Ao que parece, a população exige mais do Lula e não apenas acordos de paz com o STF, Câmara e o Senado.

. A queda de sua popularidade é a prova!

. Lula e seu governo não compreenderam que o bolsonarismo não é o Bolsonaro.

. No Acre, por exemplo, a popularidade do Gladson é maior do que a de seu governo!

. A propósito, (como dizia o Martinello nas Gazetinhas), Gladson já avisou aos assessores mais próximos que avisem aos prefeitos e candidatos que dinheiro para as campanhas é “zero chance”.

. Ninguém no governo precisa ficar repetindo que o Alysson é candidato a prefeito: o fato de repetir é como se não o fosse, ou que poderia não ser.

. A Jéssica Sales, em Cruzeiro do Sul, a mesma coisa!

. Ou é ou não é!

. Na verdade, o Macunaíma esteve na sede do MDB e descobriu que os cabeças brancas querem um “acordão” com o PP em todo o estado.

. Só quem conseguiu fazer uma arte política dessas foi Jorge Viana quando governou o Acre. O resultado foi 20 anos de poder.

. A vida é assim:

. Quem está no poder hoje, amanhã não mais!

. Bom dia!