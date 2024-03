Famílias continuam sendo assistidas pela prefeitura no Parque de Exposições

Com a vazante do rio, boa parte das famílias que estavam abrigadas no Parque de Exposições da capital já foram para casa. Nessa segunda-feira (18), 170 permanecem no abrigo. São pessoas em situação mais vulnerável, ou seja, que moravam de aluguel social, perderam as suas casas no desbarrancamento do rio, ou estão em área de risco. É o caso da dona Luciana, ela mora no bairro Cidade Nova. A casa dela já não oferece mais condições de moradia.

“Agora não tem como voltar. Está caindo tudo. Aí eu fico por aqui esperando o aluguel social e pensando se vou conseguir ou não. E se eu não conseguir, como eu estou desempregada, vai ficar mais difícil ainda. Não tem para onde ir, sem dinheiro, não tem como pagar aluguel”, informou Luciana.

Raimundo Cândido, que também está desempregado não tem pra onde ir. A casa que ele morava de favor foi levada pelo desbarrancamento do rio.

“Eu não tenho condição de pagar um aluguel. Estou esperando que as pessoas me deem um aluguel social, uma casa, o que eu preciso. Eu não tenho como pagar”, disse.

A secretária municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Suellen Araújo, enfatizou que cada caso está sendo analisado, mas que todos serão atendidos em seu retorno para casa.

“O nosso prefeito sempre orienta para que a gente dê às famílias o conforto diante da legalidade. Nós estamos aqui para atender a todos que precisam, mas a gente precisa de fato entender qual é a legalidade diante disso.”

A secretária disse ainda que até a retirada da última família do parque, todos os serviços de assistência e auxílo social serão dados aos abrigados.

“Nós hoje temos aqui a alimentação, todos os benefícios de assistência, de saúde, Ministério Público, Defensoria, o nosso gabinete militar. Então nada disso é retirado enquanto a gente não fechar o parque, assim até a última família que ficar no parque. É sim de nossa responsabilidade enquanto gestão municipal e mais uma vez eu reafirmo, não precisa fazer cadastro em lugar algum, nós vamos avaliar casa a casa diante das suas famílias.”