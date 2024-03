Calça de Zé Felipe rasga no palco e cantor passa por apuros

Zé Felipe teve que “se virar” diante do imprevisto – Foto: Lucas Ramos/ Brazil News

Por essa Zé Felipe não esperava! Por mais despachado e descontraído que o cantor seja, ele teve temporariamente um momento de apuros. Isso porque a calça que vestia, rasgou durante show, em Goiânia.

O artista se apresentava no Malvada Sunset, no sábado,16 de março, quando, de repente… a saia justa veio! Zé percebeu que o fundo da calça havia rasgado, mas não perdeu a pose.

Sempre bem-humorado, o cantor se divertiu com a situação o e ainda fez questão de dividir com o público.

O que aconteceu com Zé Felipe

Presente ao evento, Virginia assistia a tudo na plateia. A mulher do artista se preocupou com ele: “O que aconteceu, amor?”, perguntou ela. Em seguida, a influenciadora digital ainda pediu para o marido mostrar a calça rasgada, para delírio das fãs.

O artista, assim sendo, atendeu ao pedido da amada e na sequência, saiu do palco, interrompendo o show para trocar a peça de roupa.

Papai de terceira viagem

Vale lembrar que ele será papai pela terceira vez. Virgínia, de 24 anos anunciou que estava grávida no último dia 17 de janeiro. Além disso, para deixar o momento ainda mais especial para os fãs, ela compartilhou no seu YouTube um vídeo que mostra o momento descobrindo a gravidez e contando sua reação, acompanhada de Poliana Rocha, a sogra.

“Estou aqui e com vontade de vomitar. Fiz o teste e meu Deus do céu. Eu tremia, eu tremia toda. Parecia que era meu primeiro filho. Sabe quando não passa pela sua cabeça que vai acontecer e acontece? Tremia, tremia, não sabia o que eu fazia”, disse Virgínia Fonseca, uma das maiores influenciadoras digitais do país, por fim.

Fonte: Terra via Ofuxico