Vídeo: motorista embriagado atinge motociclista em rodovia de SP

Um motorista embriagado foi preso em flagrante após dirigir embriagado e atingir uma motocicleta na Rodovia Anhanguera, em Vinhedo (SP), cidade que fica a cerca de 78 quilômetros da capital paulista, durante o domingo, 10. Imagens da cena, gravadas a partir do ponto de vista de outro motociclista, viralizaram nas redes sociais. As informações são do programa Conexão Globonews.

Veja o vídeo:

⚠️ POLICIAMENTO RODOVIÁRIO PRENDE MOTORISTA EMBRIAGADO QUE COLIDIU CONTRA MOTOCICLISTA NA RODOVIA ANHANGUERA EM VINHEDO O condutor foi contido por outros motociclistas,depois detido pelo Policiamento Rodoviário e submetido ao teste do etilometro, acusando a dosagem de 0,46 MG/L pic.twitter.com/TRrSxvi2f9 — Não Foi Acidente (@OficialNFA) March 11, 2024

Nas imagens, é possível ver o momento em que o veículo conduzido por Cleverton Lima Vindilino, um Renault Kwid branco, atinge um motociclista em meio à Rodovia Anhanguera. Após a colisão, o carro capotou duas vezes e outro indivíduo que ocupava uma moto desceu e chutou a janela do automóvel.

O motorista teria sido detido pelas autoridades após a comprovação de que conduzia o veículo embriagado, entretanto, pagou uma fiança de R$ 3 mil e responderá em liberdade. O motociclista, que não foi identificado, foi levado à Santa Casa de Vinhedo, onde está hospitalizado com lesões consideradas graves.

Em contato com a IstoÉ, a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou que o caso foi registrado como embriaguez ao volante no Plantão de Delegacia de Vinhedo. Ainda conforme as autoridades, o motorista teria se recusado a prestar o teste do bafômetro no local do acidente.

Fonte: IstoÉ