Fã duvida da força de Jon Jones, leva chute e vai ao hospital; veja

Em Brisbane, na Austrália, um fã duvidou da força de Jon Jones, levou dois chutes na perna e precisou ir ao hospital.

O que aconteceu

Durante encontro com o campeão peso-pesado do UFC, o artista visual Jensen Dean pediu para levar alguns chutes. O fã australiano disse não acreditar na força dos golpes do lutador.

No primeiro momento, Jon Jones golpeou o fã com um chute na perna esquerda. Dean se desequilibrou, mas reagiu bem e voltou a provocar o campeão desdenhando dos golpes.

Jones aplicou mais um chute na mesma perna e viu o fã sentir muitas dores no local. Depois do segundo golpe, o artista visual se aproximou e cumprimentou o ídolo do UFC.

Vídeo:

Yoooooo this fan really asked Jon Jones to kick him to see what it felt like 😭😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/MdOQg0h8Dg — Shannonnn sharpes Burner (PARODY Account) (@shannonsharpeee) March 11, 2024

Na sequência do vídeo, Jensen Dean apareceu usando muletas no hospital e com a perna esquerda cheia de hematomas. O encontro com Jon Jones aconteceu durante evento de patrocinadores.

Fonte: UOL