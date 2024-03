O ICMbio tornou público nesta segunda-feira (11) os processos seletivos do ano de 2024 para contratação de Agentes Temporários Ambientais (ATAs) que irão atuar em todo o País. Para o Acre, há edital para Sena Madureira.

Os agentes temporários ambientais podem atuar como agentes de apoio ao monitoramento patrimonial e ambiental; apoio à gestão de unidades de conservação; agentes de apoio à fiscalização ambiental e agentes de apoio ao uso público. Além deles, há a temática de fogo, no qual os inscritos precisam realizar um curso de brigada, a fim de serem selecionados para as vagas.

A íntegra dos editais, com indicação do quantitativo de vagas, período de inscrição, critérios de seleção e outras informações que serão disponibilizadas no endereço https://www.gov.br/icmbio/pt-br/assuntos/protecao/seja-um-agente-temporario-ambiental.

Relacionado