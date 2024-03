Como economizar bateria do celular? Veja guia com dicas e truques

Outra opção é ativar o brilho automático. Este recurso ajusta o brilho da tela com base nas necessidades de luz percebidas no local, reduzindo a iluminação do display em ambientes mais escuros e impedindo um consumo desnecessário de energia. Geralmente a funcionalidade já vem habilitada de forma padrão, mas é possível ativá-la manualmente nas configurações de “Tela”, no Android, e “Tela e Brilho”, no iPhone.

2. Ative a economia de bateria

O modo de economia de bateria corta automaticamente funções que podem consumir excessivamente a bateria do celular. Ele limita os serviços de rede, sincronização e localização, além de diminuir a taxa de atualização da tela. Quando está ligada, essa opção também limita aplicativos e atividades em segundo plano.