Bittar relembra que Bolsonaro mandou bilhões para o Acre: “ele é um grande amigo do povo acreano”

O senador Márcio Bittar (União Brasil) defendeu com convicção a gestão do presidente Jair Bolsonaro, argumentando que ele se mostrou um importante parceiro para o Acre. Segundo Bittar, durante a presidência de Bolsonaro, o Acre recebeu um volume de recursos inédito em tão pouco tempo, contrariando a acusação de que o ex-presidente teria ignorado o estado e seus municípios.

Para reforçar sua posição, Bittar reuniu todas as notícias relativas aos investimentos federais no Acre durante a presidência de Bolsonaro. Ele destacou que os recursos enviados tiveram um impacto direto e positivo na população do Acre, promovendo significativas melhorias em áreas como segurança, saúde e educação. Além disso, o senador ressaltou a transparência e a eficiência com que esses investimentos foram conduzidos.

O senador do Acre informou que o estado recebeu aproximadamente um bilhão de reais em auxílio no primeiro pacote de assistência devido à pandemia da COVID-19. Metade dessa quantia foi proveniente da suspensão do pagamento da dívida estadual. Os restantes 500 milhões foram alocados ao governo para investimento em saúde e satisfação de outras necessidades.

Durante sua gestão, ele finalizou a ponte do Madeira, entregou 500 títulos definitivos, incorporou 1,6 mil famílias no programa Auxílio Brasil, e compensou todos os municípios pela perda de FPM, entre outras iniciativas de suporte ao Acre. Em relação aos municípios, o senador Márcio Bittar observou que “nunca tiveram tanto dinheiro em seus cofres”. Admitiu que as rodovias federais foram negligenciadas, mas a segurança pública foi uma das mais beneficiadas.

“Conservadorismo significa fidelidade, constância, firmeza. Não é coisa para homens de geleia”. (Olavo de Carvalho)

. E aí, Macunaíma, o que achou do Bittar?!

. Bem, como dizem os petistas, o senador Márcio Bittar é o que é; é honesto quando admite que quando jovem foi de esquerda; chegou a ir à União Soviética, mas que eram arroubos da juventude.

. Porém, hoje, com ou sem Bolsonaro é um conservador liberal convicto!

. Sobre Bolsonaro, por ter convivido tão próximo, diz que é um grande amigo e nada do que falam dele é verdade.

. Mas, há controvérsia!

. Sim, há, ainda bem, e graças a Deus; democracia pressupõe o contraditório.

. E o presidente Lula, as pesquisas apontam que ele perdeu popularidade?! Inclusive entre as mulheres, seu maior eleitorado? A rejeição entre os evangélicos também cresceu… o que você acha?

. “A vida e a morte estão no poder da língua, aquele que bem a utiliza como do seu fruto”. (Salomão).

. Tenho a impressão de que três coisas fundamentalmente desgastam o Lula:

. Segurança Pública, economia e a língua!

. As mulheres são as primeiras a sentir um impacto nos preços dos alimentos e produtos de primeiras necessidades.

. Lula disse que não seria candidato à reeleição na campanha; será candidato e ainda é contra o fim da reeleição proposto por Rodrigo Pacheco.

. É por essas e outras que o eleitor cansa de um político.

. A COLUNA hoje está muito bolsonarista!

. Pode ser, mas há espaços para todos; e tem mais:

. O pau que dá no Chico, dá no Francisco!

. Nunca se esqueça, Macunaíma, apesar das aparências demonstrarem o contrário, a verdade é absoluta.

. Bom dia!