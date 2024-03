Vídeo: tratadores tentam escapar de gorila solto em zoológico

Gorila estava solto no recinto externo do zoológico (Crédito: Reprodução/ TikTok)

Dois tratadores do zoológico de Fort Worth, no Texas, nos Estados Unidos, ficaram em uma situação de perigo ao encontrar um gorila de dorso prateado em uma exposição do Mundo dos Primatas.

Em um vídeo, que viralizou nas redes sociais com mais de 96 milhões de visualizações, é possível ver o gorila, chamado Elmo, partindo em direção a um dos tratadores, que corre até uma porta.

Na sequência, ele usa um rádio para pedir ajuda e fecha a porta lentamente. A segunda tratadora só conseguiu escapar depois que o animal avançou para outra parte do recinto.

Vídeo:

Segundo a Fox News Digital, o homem que compartilhou as imagens no TikTok se chama, Ben e era o “oficial de segurança respondente” na época do incidente, que aconteceu em 2023.

Em nota, o Zoológico de Fort Worth informou que “em 20 de outubro de 2023, um incidente fez com que dois de nossos tratadores compartilhassem espaço com nosso gorila de dorso prateado de 34 anos”.

“Felizmente, não houve nenhum contato físico entre os tratadores e o gorila; e todos os funcionários e animais estão seguros”, diz o comunicado.

“Todos os dias, os tratadores do zoológico transferem a tropa de gorilas para seu habitat interno para que os tratadores possam colocar o almoço dos animais em seu habitat externo. Devido a um erro do tratador, a equipe entrou no pátio sem saber que o dorso prateado ainda estava em seu habitat”, afirmou o comunicado.

“Os tratadores do zoológico trabalham e treinam esses animais todos os dias e, graças ao seu conhecimento e experiência, eles lidaram com a situação com calma e conseguiram sair do pátio com segurança”.

Fonte: IstoÉ