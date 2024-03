Roberto diz que Alysson não será candidato e anuncia candidatura a prefeito

O deputado Roberto Duarte (REPUBLICANOS) ligou ontem para anunciar ao BLOG que decidiu ser candidato a prefeito de Rio Branco, e que deve oficializar em breve a decisão. Duarte ressaltou que, o que lhe levou a definir pela sua candidatura é ter a absoluta certeza que Alysson Bestene não disputará a prefeitura de Rio Branco. Sobre em que se baseou para fazer a afirmação, revelou que não sentiu nenhuma firmeza na conversa que teve com Alysson. “Ele age e fala sem firmeza, fica de retornar conversas e não retorna, como se não fosse candidato”, diz Duarte. “Como não apoio de jeito nenhum o prefeito Tião Bocalom e o Marcus Alexandre, resolvi colocar o meu nome nessa disputa”, falou o parlamentar. Outro ponto que levou Duarte a desacreditar da candidatura de Alysson Bestene é o fato do governador Gladson Cameli não ter mostrado um interesse firme em fazer do Alysson seu candidato a prefeito. “Não se conhece uma decisão do Gladson mostrando que ele é seu candidato”, disse. A próxima meta de Duarte é conversar com o União Brasil e outros partidos para a montagem de uma aliança em torno da sua candidatura.

MEXE COM O QUADRO

Uma coisa é certa: a candidatura do deputado federal Roberto Duarte (REPUBLICANOS) a prefeito, mexerá com as pedras no tabuleiro da disputa da PMRB. Se vai decolar, isso somente se saberá no decorrer da campanha.

ACABOU EM PEIA

Depois de bloquearem uma rua central para distribuir ontem sacolões, causando o maior transtorno no trânsito, a entrega foi tão mal organizada no Casarão, que acabou em pancadaria. Não sei quem foi o gênio (sic) da idéia da malfadada desorganização.Quanto amadorismo!

PAGOU O PATO

O pior é que vi muitas postagens atacando o prefeito Tião Bocalom e lhe debitando a confusão, quando não tem nada a ver com a história.

ERRARAM DE ENDEREÇO

O dirigente do Ministério da Pesca no estado, Paulo Ximenes, conseguiu mais de 10 mil sacolões, para distribuir aos pescadores. Um assessor do governo lhe ligou para dizer que, em Tarauacá, a entrega seria feita pela prefeita Néia (PDT). Ximenes, foi pragmático: “Você errou de endereço, o órgão que comando no estado é federal e não estadual”. E distribuiu tudo de forma organizada, não permitindo a carona da prefeita.

LONGE DA POPULARIDADE

Depois de ver ontem uma pesquisa do IPEC com uma aceitação do governo Lula com míseros 33 por cento; as ações da Petrobrás desabando na bolsa de valores e empresa perdendo bilhões de reais no seu valor, pode-se deduzir que estamos mil léguas do governo altamente popular que foi no primeiro mandato. Lula não decolou neste seu mandato, que patina e não sai do lugar.

A ELEIÇÃO É AQUI

Não adianta colocar o país no cenário internacional como protagonista, porque a sua reeleição será disputada no Brasil. É aqui que o bicho pega.

COMO OBSERVADOR

Tenho uma larga experiência em cobrir eleições. O que leva todo mundo a ficar duvidando da candidatura de Alysson Bestene (PP), é a omissão do governador Gladson. Se não reunir a imprensa numa coletiva e com todo secretariado e anunciar que Alysson é o seu candidato, vai continuar o descrédito.

QUEIMANDO NA LARGADA

Seria bom que viesse logo a definição, para não ficar queimando o nome do secretário Alysson Bestene, e continuar o puxa-encolhe de ser ou não candidato. Mesmo porque, o Alysson não depende só dele, mas, principalmente, do Gladson para ser candidato a prefeito de Rio Branco. Estão queimando a sua candidatura na largada. O prefeito Tião Bocalom deve estar rindo dessa confusão no PP.

NÃO SE POSICIONOU

Seria bom ouvir o posicionamento da presidente do diretório municipal do PP, deputada federal Socorro Neri, sobre esse impasse. Foi no partido a principal avalista da candidatura de Alysson Bestene, o que levou o prefeito Bocalom a deixar a sigla.

NÃO BASTA

Não basta apenas o secretário Alysson Bestene (PP) dizer que é candidato a prefeito, quando a voz maior da sua candidatura, o governador Gladson, se cala.

VÃO TOCANDO

Enquanto permanece o impasse no PP sobre a candidatura de Alysson Bestene (PP), os adversários Tião Bocalom e Marcus Alexandre estão ocupando espaços. Na política, não há margem para espaços vazios.

FRASE MARCANTE

“A honra é um vestido transparente”. Ditado espanhol.