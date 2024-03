Força Nacional de Segurança Pública é acionada para apoiar realização do Concurso Público Nacional

Militares e Veículos da Força Nacional de Segurança Pública do Brasil, são vistos em frente ao Palácio do Planalto em Brasília

Militares e Veículos da Força Nacional de Segurança Pública do Brasil, são vistos em frente ao Palácio do Planalto em Brasília

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) está realizando medidas adicionais para garantir a segurança do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), uma iniciativa que registrou um recorde histórico de 2,14 milhões de inscritos. Com o objetivo de assegurar a integridade do processo, foi solicitado o emprego da Força Nacional de Segurança Pública em pontos-chave da operação.

Durante reuniões coordenadas pelo MGI, diversas autoridades do sistema de segurança pública, incluindo a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, participaram para discutir o planejamento da operação de reforço na segurança do CPNU. Como resultado desses diálogos, foi formalmente solicitada a avaliação da viabilidade do emprego da Força Nacional para colaborar com a segurança do certame.

A presença da Força Nacional se faz necessária em duas situações específicas: garantir a segurança nas instalações da Fundação Cesgranrio, localizadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ, onde serão elaboradas, impressas e armazenadas as provas, no período de 11 de março a 18 de junho de 2024; e assegurar a segurança nos locais de guarda e armazenagem das provas nos municípios brasileiros participantes do certame, no período de 3 a 6 de maio de 2024.

“Esse é o maior concurso público que o Brasil já fez. Dos 5.570 municípios brasileiros, apenas 15 não têm inscritos no CPNU. Precisamos zelar para que esse certame ocorra bem. Queremos que a única preocupação dos candidatos seja estudar”, assegurou a ministra da Gestão, Esther Dweck.

A medida visa a proteção tanto do processo de elaboração quanto do transporte e armazenamento das provas, garantindo a lisura e a segurança do concurso, cujas provas serão realizadas no dia 5 de maio em 220 cidades, localizadas em todas as Unidades da Federação.

Por: Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI)