Vídeo: traficantes do Rio usam foto de Davi Brito para vender drogas

Davi Brito tá fazendo tanto sucesso no BBB24 que traficantes do Rio de Janeiro estão usando a imagem do baiano para vender drogas. Sim, meus caros leitores! A bandidagem da comunidade da Chácara, em Niterói, onde atua o Comando Vermelho, umas das maiores facções criminosas do país, colocou uma foto do participante do reality da TV Globo para atrair a “clientela”.

Imagens do “material” entorpecente começaram a circular nesta quinta-feira (7/3), nas redes sociais, chocando os usuários das redes. Num vídeo compartilhado no X, antigo Twitter, é possível ver que os criminosos vendem haxixe, a R$ 5. Eita!

Davi é um dos favoritos do programa. O rapaz, que é motorista de aplicativo, já conta com quase 7 milhões de seguidores no Instagram, em pouco mais de 50 dias de confinamento.

Veja o vídeo:

Traficantes da comunidade da chácara(CV), em Niterói, fizeram uma etiqueta com a imagem do participante Davi, um dos favoritos a ganhar a edição do Big Brother Brasil 2024. pic.twitter.com/Wmc7ZE5PKT — Pega Visão RJ (@PegaVisaoRjNews) March 7, 2024

Fonte: Metrópoles